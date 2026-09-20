Sport

Cum l-a ironizat oficialul lui Dinamo pe Istvan Kovacs chiar pe Arena Națională

Istvan Kovacs a fost ironizat chiar pe Arena Națională înainte de Dinamo – Farul. Ștefan Știucă a avut un mesaj special în momentul prezentării lui Marian Barbu.
Alex Bodnariu
20.09.2026 | 21:06
Cum la ironizat oficialul lui Dinamo pe Istvan Kovacs chiar pe Arena Nationala
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Istvan Kovacs, „înțepat” înainte de Dinamo – Farul! Mesajul auzit pe Arena Națională
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Istvan Kovacs a rămas în memoria dinamoviștilor după derby-ul cu FCSB. Înainte de Dinamo – Farul, Ștefan Știucă, announcerul „câinilor”, l-a ironizat pe centralul din Carei chiar de la microfonul Arenei Naționale, în momentul în care l-a prezentat pe Marian Barbu.

Istvan Kovacs, „înțepat” înainte de Dinamo – Farul! Mesajul auzit pe Arena Națională

Istvan Kovacs nu a fost uitat de dinamoviști după prestația controversată din derby-ul cu FCSB. Înaintea meciului Dinamo – Farul, disputat pe Arena Națională, Ștefan Știucă a profitat de prezentarea brigăzii de arbitri pentru a-i trimite o „săgeată” centralului din Carei. Announcerul „câinilor” l-a prezentat pe Marian Barbu într-un mod special: „Avem plăcerea să-l primim alături de noi pe cel mai bun arbitru român al momentului, Marian Barbu”.

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Mesajul a fost o ironie evidentă la adresa lui Istvan Kovacs, arbitrul român cu cea mai mare cotă internațională și cel care a fost delegat la precedentul derby Dinamo – FCSB. Centralul din Carei a condus, în urmă cu două sezoane, finala UEFA Champions League dintre PSG și Inter.

Istvan Kovacs, prestație dezamăgitoare în derby-ul Dinamo – FCSB

Istvan Kovacs a avut o prestație slabă în derby-ul Dinamo – FCSB, câștigat de „câini” cu 2-1. „Centralul” a fost protagonistul unei prime reprize fragmentate de decizii și intervenții VAR. În numai zece minute, Kovacs a mers de trei ori la monitor. A întors o lovitură liberă acordată lui Dinamo, l-a eliminat pe Andre Duarte și a anulat un penalty dictat inițial pentru FCSB.

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Nemulțumiri au existat însă în ambele tabere. FCSB a contestat vehement eliminarea lui Duarte. Roș-albaștrii au mai avut un gol marcat de Garita și anulat pentru fault în atac. Pe final, Cîrjan a fost și el eliminat, după ce a primit al doilea cartonaș galben.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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