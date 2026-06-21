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Istvan Kovacs a pășit pe gazon la Tunisia – Japonia la CM și a scris istorie

După ce în prima etapă a Campionatului Mondial nu a primit niciun meci, Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la duelul dintre Tunisia și Japonia. Este o bornă importantă pentru arbitrul român.
Traian Terzian
21.06.2026 | 07:56
Istvan Kovacs a pasit pe gazon la Tunisia Japonia la CM si a scris istorie
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Istvan Kovacs, delegat la meciul istoric Tunisia - Japonia. Sursă foto: @_iYasser99
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Aflat în lotul cavalerilor fluierului de la Campionatul Mondial, Istvan Kovacs a fost delegat să conducă partida Tunisia – Japonia, din etapa a doua a Grupei F. Este un moment istoric pentru cel mai bun arbitru român al momentului.

Tunisia – Japonia, primul meci al lui Istvan Kovacs la CM 2026

După ce nu l-a ales să conducă vreo întâlnire în prima etapă a Campionatului Mondial, șeful arbitrilor de la FIFA, Pierluigi Collina, a hotărât să-l trimită pe Kovacs la un meci care are o importanță istorică deosebită.

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Duelul dintre Tunisia și Japonia este jocul cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale. La această partidă, ”centralul” din Carei mai are alături de el doi români, asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

La scurt timp după ce a făcut anunțul delegării, Collina le-a făcut un cadou arbitrilor români. Le-a înmânat personal tricourile special create pentru acest moment istoric și a precizat că Istvan Kovacs este cea mai bună alegere pentru acest joc.

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Istvan Kovacs, primul român care arbitrează la un Mondial după 40 de ani

Întâlnirea dintre Tunisia și Japonia este prima pe care Istvan Kovacs o arbitrează la un turneu final Mondial, după ce în urmă cu patru ani, la ediția desfășurată în Qatar, a fost folosit doar pe post de arbitru de rezervă.

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Astfel, România pune capăt unei perioade de 40 de ani în care nu a avut un arbitru pe teren la Campionatul Mondial. Ultima dată se întâmpla în 1986, când marele Ioan Igna a condus două jocuri la turneul final din 1986, printre care și celebrul sfert de finală Brazilia – Franța, considerat cel mai frumos meci de la acea ediție.

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Cum a ratat Ioan Igna finala Campionatului Mondial din 1986

Igna ar fi trebuit să conducă și finala acelui Mondial, în care Argentina lui Diego Maradona a câștigat în fața Germaniei de Vest, însă visul i-a fost spulberat de o decizie controversată a lui Joao Havelange, președintele FIFA de atunci.

”Ioan Igna ar fi trebuit să arbitreze finala la acel Campionat Mondial. A fost cel mai aproape arbitru român de a arbitra o finală (n.r. – de Campionat Mondial). Doar că, Brazilia fiind eliminată, neajungând în finală, iar Joao Havelange fiind președintele FIFA în momentul ăla, brazilian, i-a acordat finala brazilianului Arppi Filho.

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Cumva, ca să aibă și brazilienii pe cineva în finală, ca o reparație. Dar, de drept, Ioan Igna ar fi trebuit. Ioan Igna a spus că Arppi Filho a venit la el și i-ar fi spus ‘Tu trebuia să arbitrezi finala asta, tu ai fost cel mai bun la Campionatul ăsta Mondial, dar asta e viața’”, a povestit Andrei Vochin, la emisiunea ”Oldies but Goldies”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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