Istvan Kovacs a pășit pe gazon la Tunisia – Japonia la CM și a scris istorie

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Aflat în lotul cavalerilor fluierului de la Campionatul Mondial, Istvan Kovacs a fost delegat să conducă partida Tunisia – Japonia, din etapa a doua a Grupei F. Este un moment istoric pentru cel mai bun arbitru român al momentului.

Tunisia – Japonia, primul meci al lui Istvan Kovacs la CM 2026

După ce nu l-a ales să conducă vreo întâlnire în prima etapă a Campionatului Mondial, șeful arbitrilor de la FIFA, Pierluigi Collina, a hotărât să-l trimită pe .

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Duelul dintre Tunisia și Japonia este jocul cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale. La această partidă, ”centralul” din Carei mai are alături de el doi români, .

La scurt timp după ce a făcut anunțul delegării, . Le-a înmânat personal tricourile special create pentru acest moment istoric și a precizat că Istvan Kovacs este cea mai bună alegere pentru acest joc.

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Istvan Kovacs, primul român care arbitrează la un Mondial după 40 de ani

este prima pe care Istvan Kovacs o arbitrează la un turneu final Mondial, după ce în urmă cu patru ani, la ediția desfășurată în Qatar, a fost folosit doar pe post de arbitru de rezervă.

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Astfel, România pune capăt unei perioade de 40 de ani în care nu a avut un arbitru pe teren la Campionatul Mondial. Ultima dată se întâmpla în 1986, când marele Ioan Igna a condus două jocuri la turneul final din 1986, printre care și celebrul sfert de finală Brazilia – Franța, considerat cel mai frumos meci de la acea ediție.

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Cum a ratat Ioan Igna finala Campionatului Mondial din 1986

Igna ar fi trebuit să conducă și finala acelui Mondial, în care Argentina lui Diego Maradona a câștigat în fața Germaniei de Vest, însă , președintele FIFA de atunci.

”Ioan Igna ar fi trebuit să arbitreze finala la acel Campionat Mondial. A fost cel mai aproape arbitru român de a arbitra o finală (n.r. – de Campionat Mondial). Doar că, Brazilia fiind eliminată, neajungând în finală, iar Joao Havelange fiind președintele FIFA în momentul ăla, brazilian, i-a acordat finala brazilianului Arppi Filho.

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Cumva, ca să aibă și brazilienii pe cineva în finală, ca o reparație. Dar, de drept, Ioan Igna ar fi trebuit. Ioan Igna a spus că Arppi Filho a venit la el și i-ar fi spus ‘Tu trebuia să arbitrezi finala asta, tu ai fost cel mai bun la Campionatul ăsta Mondial, dar asta e viața’”, a povestit Andrei Vochin, la emisiunea ”Oldies but Goldies”.