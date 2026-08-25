Istvan Kovacs, ajutat de VAR să supraviețuiască infernului din Baku, la Sabah – Beer Sheva. Cum s-a descurcat arbitrul român

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unul dintre cele mai arzătoare dueluri din play-off-ul Ligii Campionilor. Ciocnirea dintre azerii de la Sabah FK și israelienii de la Hapoel Beer Sheva, pe Stadionul „Tofiq Bahramov” din Baku. În tur, Beer Sheva s-a impus cu 2-1, dar formația din Azerbaidjan privea încrezătoare returul.

Istvan Kovacs, arbitraj de siguranță la Sabah – Beer Sheva

Confruntarea de la Baku a debutat cum . În minutul 2, oaspeții au deschis scorul prin Zlatanovic, iar mingea era adusă la mijlocul terenului. Cu toate acestea, arbitrul român a fost anunțat din camera VAR că faza trebuie analizată.

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Faza a fost una foarte grea, la limită, dar neamțul Bastian Dankert și conaționalul Cătălin Popa au salvat brigada lui Istvan Kovacs de la o primă greșeală. Mihai Marica și Ferencz Tunyogi au fost cei doi tușieri ai centralului din Carei.

În minutul 21, Istvan Kovacs a văzut foarte bine o simulare în careu a lui Parris și l-a sancționat pe atacantul lui Sabah cu un cartonaș galben.

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VAR-ul l-a ajutat pe Istvan Kovacs

Arbitrul român a avut din nou nevoie de ajutorul VAR-ului în finalul primei reprize. Nwachukwu a marcat în minutul 38 pentru gazde, după o fază la limită, iar Kovacs a avut nevoie de confirmarea VAR-ului pentru a repune mingea în joc. De data aceasta, golul a rămas pe tabelă. Din nou, faza a fost una imperceptibilă ochiului uman. Reluările au arătat cât de mică a fost diferența dintre validarea și anularea reușitei.

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La 1-1, Sabah alerga cu disperare după golul care să ducă partida în prelungiri. Lucrurile s-au calmat în minutul 61, dintr-o fază care nu anunța nimic. Portarul gazdelor, Stas Pokatilov, a reușit să greșească din nou, iar Beer Sheva a făcut 2-1. După ce l-a primul gol a pasat greșit unui adversar, de data aceasta Stas Pokatilov a aruncat pe jos un balon, a fost interceptat de un adversar, Mizrahi, care a tras din prima peste portarul kazah.

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Mai puțin de 15 minute de liniște pentru Istvan Kovacs. Rakhmonaliyev a egalat în minutul 74, pentru 2-2, iar Sabah spera din nou la un gol care să ducă în prelungiri. Golul izbăvitor a picat la ultima fază, în minutul 90+4! Tellur Mutallimov, trimis în teren în minutul 87, a apărut perfect la un corner și a tras din voleu, lângă bară, pentru 3-2. Astfel, duelul a intrat în prelungiri.

Prelungiri cu decizii incendiare

În prelungiri, tensiunile au atins cote maxime în minutul 100. Fundașul lui Beer Sheva, Djibril Diop, a avut o intrare întârziată și a primit al doilea cartonaș galben din partea lui Istvan Kovacs, fiind eliminat. Imediat, arbitrul român a fost încercuit de jucătorii oaspeți, dar fără succes.

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Kovacs a solicitat din nou ajutorul VAR, iar Dankert și Popa i-au transmis că decizia este cea corectă. La următoarea fază, Hapoel a încasat al patrulea gol! Din nou, jucătorii lui Beer Sheva s-au strâns în jurul lui Kovacs pentru a-i reproșa maniera de arbitraj, dar românul s-a arătat impasibil.

În minutul 113, Kovacs a întrerupt meciul timp de 10 secunde pentru a fi revăzută o fază în cabina VAR. Răspunsul a venit rapid, iar centralul a lăsat jocul să continue.

În minutul 115, Mickels avea să marcheze pe contraatac pentru 5-2, iar calificarea era jucată. Pentru prima dată în istorie, Sabah era la un pas de „masa bogaților” – Liga Campionilor.

În concluzie, maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs a fost una la siguranță. A apelat la VAR când a avut dubii, a sancționat fiecare intervenție fără dublu standard și s-a asigurat că nu viciază rezultatul sau deznodământul calificării. Nota lui Istvan Kovacs va fi afectată de numeroasele intervenții VAR, dar arbitrul român a ieșit cu bine din această confruntare.

Cu siguranță, decizia eliminării lui Djibril Diop va fi contestată îndelung de jucătorii și conducătorii celor de la Hapoel Beer Sheva. După acea fază, israelienii au încasat trei goluri, decisive în economia calificării.