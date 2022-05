Istvan Kovacs, al patrulea arbitru român într-o finală europeană! Cum l-a scos Rainea din minţi pe antrenorul lui Liverpool şi faultul de kung-fu iertat de Crăciunescu. Video

Istvan Kovacs parcurge cel mai bun moment al carierei, după ce a arbitrat o semifinală a Ligii Campionilor şi, acum, . Arbitrul din Carei este al patrulea român delegat de UEFA la un meci cu trofeul pe masă în cupele europene. Totul a început în 1978, când Nicolae Rainea a primit manşa retur a finalei Cupei UEFA.

Nicolae Rainea are trei finale europene în palmares. Două le-a primit în acelaşi an

În anii ’70, Nicolae Rainea era cel mai bun arbitru român, iar prestaţiile acestuia i-au deschis larg uşile la UEFA, unde era apreciat de Artemio Franchi, preşedintele forului european. , dar şi un meci la CM din Germania de Vest, bârlădeanul a primit manşa retur a finalei Cupei UEFA din sezonul 1977-1978.

“Când am fost anunţat că voi conduce finala Cupei UEFA, am fost puţin emoţionat la gândul că, după patru jocui conduse în diferite semifinale ale cupelor europene, am fost şi eu onorat cu o finală” – Nicolae Rainea, în cartea “Fotbalul şi cavalerii fluierului”

Bastia şi PSV au terminat turul la egalitate, scor 0-0, astfel că totul s-a decis la Eindhoven, în meciul arbitrat de Nicolae Rainea. Olandezii s-au impus fără emoţii, scor 3-0, şi au câştigat trofeul, iar prestaţia brigadei din România, în care s-au mai regăsit tuşierii Dinulescu şi Coloşi, a fost considerată drept una excelentă.

Englezii l-au criticat pentru finala Supercupei Europei

Tot în 1978, Nicolae Rainea a primit şi manşa retur a finalei Supercupei Europei, de pe “Anfield”, dintre Liverpool şi Anderlecht. În tur, belgienii au câştigat cu 3-1, dar porneau cu a doua şansă pe terenul “cormoranilor”. A doua manşa a început în condiţii grele, cu o ceaţă densă care se abătuse peste Liverpool. Jucătorii lui Bob Paisley s-au impus cu 2-1, dar trofeul mergea în Belgia. La finalul meciului, antrenorul englezilor a criticat decizia lui Nicolae Rainea de a permite startul finalei în condiţii metei nefavorabile. “E ridicol. Nu poţi juca în astfel de condiţii”.

“Când am ieşit pe teren, înainte de startul meciului, am decis că pot vedea destul de bine şi am transmis că meciul se va juca. Din păcate unii suporteri nu au putut să vadă prea bine acţiunea, dar nu am avut niciun moment gândul să abandonez meciul”, s-a apărat Nicolae Rainea.

Nota 8 pentru finala Cupei Campionilor Europeni

Momentul de apogeu a venit în 1983, când Nicolae Rainea a fost delegat la Hamburg – Juventus 1-0, finala Cupei Campionilor Europeni. Chiar dacă italienii au cerut o lovitură de la 11 metri în a doua repriză, arbitrul român a primit nota 8 pentru prestaţie în “Gazzetta dello Sport”. La acest meci, Rainea a fost ajutat de Ioan Igna şi Cristian Teodorescu la cele două tuşe.

Ioan Igna, arbitru la finala Cupei UEFA din 1987

La patru ani de la finala CCE, un arbitru român revenea într-un ultim act al unei cupe europene. Ioan Igna, tuşier în brigada lui Nicolae Rainea de la meciul din 1983, primea manşa retur a finalei Cupei UEFA din sezonul 1986-1987. IFK Goteborg câştigase pe teren propriu turul cu Dundee United, scor 1-0, şi o aştepta un meci infernal în Scoţia.

În retur, cele două au terminat la egalitate, scor 1-1, iar IFK Goteborg câştiga trofeul. Arbitrajul lui Ioan Igna şi al brigăzii din care mai făceau parte Radu Petrescu şi Dan Petrescu a fost lăudat după meciul din Scoţia, iar acesta îşi aduce aminte, în cartea “Ioan Igna – Între Petschovsky şi Maradona”, că nu a acordat vreun cartonaş galben în acel meci.

“Nici la finala Dundee United – IFK Goteborg nu am acordat vreun cartonaş galben. Am respectat foarte mult jucătorii pentru că şi eu proveneam ca arbitru din iarbă şi am spus mereu – ce am arbitra noi dacă nu ar fi fotbaliştii?”.

Ion Crăciunescu, ultimul arbitru român într-o finală europeană

În 1995, UEFA l-a delegat pe Ion Crăciunescu la Ajax – AC Milan 1-0, finala Ligii Campionilor. Cu Nicolae Grigorescu şi Tudor Constantinescu la cele două tuşe, în timp ce Adrian Porumboiu era al patrulea oficial, cel mai bun arbitru român din anii ’90 a avut parte de un moment tensionat în meciul jucat la Viena.

În timpul finalei, Marcel Desailly a avut o intrare demnă de kung-fu la Jari Litmanen, iar Ion Crăciunescu a lăsat jocul să continue. La marginea terenului, Louis van Gaal, antrenorul lui Ajax, a protestat vehement şi chiar a imitat intrarea francezului sub ochii lui Adrian Porumboiu.

“Am primit nota 8, adică foarte bine. M-a ajutat mult meciul pentru că eu eram în piuneze cu piciorul! Aşa am bifat toate fazele din Liga Campionilor, doar semifinale nu, pentru că dacă arbitrai în semifinale, nu erai delegat la finală”, şi-a amintit Ion Crăciunescu, peste ani, pentru .