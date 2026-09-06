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Gigi Becali (68 de ani) și Cristi Balaj (55 de ani) au comentat împreună arbitrajul brigăzii lui Istvan Kovacs (41 de ani) de la Dinamo – FCSB 2-1. Latifundiarul din Pipera l-a acuzat pe „centralul” din Carei că i-a dezavantajat grav pe roș-albaștri.

Gigi Becali și Cristi Balaj, dialog incendiar din cauza deciziilor lui Istvan Kovacs

Gigi Becali e convins că echipa sa a pierdut pe nedrept derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, din etapa a 8-a a SuperLigii. Istvan Kovacs a luat mai multe decizii controversate, iar l , care a fost în camera VAR, pentru rezultat.

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„Au fost momente când i-am spulberat în 10, avut ocazii în 10. Și mai spun ceva. Nu sunt 100%, trebuie să spună specialiștii, dar mă uit și eu de atâta timp la fotbal și e părerea mea. Eu cred că golul lui Garita e valabil. Stoinov pune mâna, pune și el (n.r. – Garita), e mai puternic, îi ia fața, ăla (n.r. – Pascual) cade în fața lui ca o mămăligă și dă gol. Repet, nu sunt specialist, dar așa cred. S-ar putea să fiu subiectiv că e echipa mea.

Asta înseamnă minte. Mintea nebună, care vede că o mângâiere pe față e agresivitate, aia e nebunia dracilor, numai dracii te pot face să zici așa. Îi voi paradi în continuu. Chiar dacă e păcat și zic la biserică ‘Doamne, sper să fie spre pedagogia lor, nu spre păcatul meu. Să fie spre pedagogia cioflingarilor’”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Invitat în studioul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a intrat în dialog cu Gigi Becali și i-a explicat fază cu fază deciziile lui Istvan Kovacs. Fostul arbitru FIFA a început cu duelul din minutul 22, dintre Cîrjan și Korenica, care a declanșat toată nebunia ș

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„Nu sunt de acord cu cei care au zis că e penalty la prima fază. Eu nu am mai auzit și am jucat fotbal mult, comparativ cu alții. Nu am auzit și nu există prevedere regulamentară ca un atacant să îl calce cu talpa pe apărător și să primească penalty. Eu așa ceva nu am mai auzit. Ca apărător ai voie să invadezi spațiul atacantului, dar dacă ai ghinionul să te calce atacantul, e doar fault împotriva atacantului, nu și măsură disicplinară. Cîrjan nu avea unde să pună piciorul. L-a călcat pe Korenica. Se dă fault în atac, dar nu și cartonaș galben. Nu sunt de acord cu cei care zic că e penalty. Nu ai încadrare regulamentară ca să dai. Cel care a faultat a fost Cîrjan.

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După care, la faza cu Duarte, din punctul meu de vedere, la meciurile importante, chiar dacă regulamentul e același și la Liga 3, și finala UCL, și Dinamo – FCSB, și finala CM, cei din camera VAR trebuie să îl cheme pe arbitru doar când e ceva foarte clar. Mie îmi e greu să stabilesc dacă e lovire sau ștergere. Nu pot spune că a fost lovire sau ștergere. Fiecare dintre noi poate fi arbitru, să își dea cu părerea, chiar dacă există subiectivism, dar neputând să îmi dau seama, cei din camera VAR era mai bine dacă nu îl chemau pentru că nu e ceva foarte clar. În schimb, un jucător care dă cu palma peste fața unui adversar se expune. El trebuie pe viitor să nu mai facă un asemenea gest pentru că ajunge la judecata unui arbitru. Iar dacă cei din camera VAR au ajuns la concluzia că e lovire și l-au chemat pe arbitru, recomandarea este ca să existe unanimitate. Dacă cei din VAR zic că a fost lovire, iar arbitrul nu, unul din ei a greșit. Și atunci, UEFA, Collina, Kyros, le cere unanimitate pentru că mai ușor susții o asemenea decizie”, a declarat Cristi Balaj.

A fost sau nu fault în atac la golul anulat al lui Arnold Garita?

Cristi Balaj a comentat apoi penalty-ul dictat eronat de Kovacs pentru FCSB și întors de VAR după duelul dintre Opruț și Boutoutaou. O altă fază controversată și pe care a acuzat-o Gigi Becali a fost însă golul anulat al lui Arnold Garita, marcat în prelungirile primei reprize.

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„În rest, penalty-ul pentru FCSB a fost dat greșit pentru că apărătorul a jucat mingea. Motivul pentru care un arbitru greșește la asemenea interpretări e că e prea aproape de fază. Când aduci un ziar sau o carte mult prea aproape de ochi, nu vezi foarte clar. Și uneori, când ești mult prea aproape de fază, ajungi să percepi viteza mai mare și să vezi o greșeală chiar și atunci când nu există pentru că îți fuge imaginea.

La golul anulat, eu zic că e fault în atac. Nu e doar mișcarea brațului, ci și viteza de deplasare a atacantului de la FCSB, Garita, care se acumulează și e o forță în plus când atacantul e în alergare, acea mișcare a mâinii dezechilibrează pe adversar și consider că a fost corect anulat”, a continuat Balaj.

„Cred asta. Acum mi-ați explicat. Se acumulează și viteza atacantului. Împreună e o forță în plus. Gata, domne, așa este! Ai dreptate”, a replicat Becali.

„Cîrjan a fost corect eliminat! Simularea se sancționează cu galben indifierent unde se petrece pe terenul de joc. Nu trebuie să fie doar în careu să ceară penalty. Așa am văzut eu fazele”, a mai spus fostul arbitru FIFA.

Gigi Becali a fost curios să afle și dacă Istvan Kovacs a dictat corect penalty pentru Dinamo în repriza secundă: „Dar spune-mi despre penalty-ul dat lui Dinamo. Ăla este?”.

„Atunci când un atacant e în viteză mare, e suficient ca mâna portarului și a fost contact și la nivelul picioarelor… (n.r. – Gigi Becali: L-a atins cu mâna?) Da, da. I-a pus barieră, mâna în față, și de aceea portarul a ridicat mâna în sus că inițial i-a pus mâna la abdomen”, a mai zis Cristi Balaj.

Gigi Becali nu e de acord sub nicio formă cu eliminarea lui Andre Duarte

„Eu sunt om, tu ești specialist, cred, numai că, acolo, cum ai spus nu sunt de acord. Ești specialist, trebuie să spui adevărul și dreptatea. Nu să ții cont că ești arbitru și să îi iei apărarea. Stai să vezi, că s-ar putea, nu pot să știu cum…

Nu văd că ăla îi pune mâna pe umăr, îi ricoșează și îi pune puțin mâna pe față? Aici nu mai sunt de acord domnule Balaj. Spune adevărul! Ce crezi neținând cont că ai fost arbitru și că ești prieten cu ei”, a tunat Gigi Becali.

„Eu am spus că nu l-aș fi chemat din VAR să vadă faza”, a fost replica lui Balaj.

„Păi zi așa! Dar să spun un lucru. Voi spuneți că trebuie să fie unanimitate. Dar dreptatea trebuie să fie dreptate. ‘Eu, Kovacs, nu sunt de acord cu ce m-ai chemat. Altădată să nu mă mai chemi să te faci de râs’”, a continuat patronul FCSB.

„Cel din camera l-a constrâns, nu l-a obligat. Gigi zice că nu a fost obligat să dea roșu și are dreptate. În schimb, Kovacs trebuie să țină cont de recomandări, recomandări pe care nu Kovacs le face”, a adăugat Cristi Balaj.

„Nu e adevărat! Recomandările nu spun Dacă spune VAR-ul , să spui și tu. Recomandă unanimitate. Asta nu înseamnă că dacă un judecător a dat pușcărie, dau și eu pușcărie, dacă omul e nevinovat. Recomandă unanimitate, dar cel mai important, finalul, e arbitraj corect. Unanimitate nu e să dai că te-a chemat. Unanimitate e când este că te-a chemat la VAR și e între portocaliu-roșu-galben, fac unanimitate că e coleg cu mine, dar ca să dai roșu la miștocăreală, așa… Eu când am văzut împingerea aia, am zis, ‘Bă, ăsta e nebun, vrea să dea roșu că l-a împins?’ Eu credeam că îi dă roșu ăluia pentru împingere”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

„Să dea Domnul să jucați în cupele europene și Duarte să nu se mai expună…”, a transmis Balaj.

„Stai puțin. Acolo nu există recomandare să vină la VAR un arbitru care are un frate la Real Madrid și e pus să arbitreze Barcelona – Real Madrid. Nu am văzut greșeli. Pot să fie greșeli, dar împotriva mea tot timpul?”, a conchis Gigi Becali.