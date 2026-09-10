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Răzvan Burleanu și-a anunțat decizia pentru Istvan Kovacs, care a făcut „praf” Dinamo – FCSB 2-1: „Acesta e rolul nostru”. Ce riscă Gigi Becali

Răzvan Burleanu a vorbit în premieră după controversatul derby Dinamo - FCSB 2-1. Președintele FRF i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs, în ciuda prestației catastrofale pe care arbitrul a avut-o pe „Arcul de Triumf”
Cristian Măciucă
10.09.2026 | 12:59
Razvan Burleanu sia anuntat decizia pentru Istvan Kovacs care a facut praf Dinamo FCSB 21 Acesta e rolul nostru Ce risca Gigi Becali
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Răzvan Burleanu, scut pentru Istvan Kovacs, care a făcut „praf” Dinamo - FCSB 2-1: „E rolul nostru să-l susținem”. Ce riscă Gigi Becali. FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik
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Răzvan Burleanu a sărit în apărarea lui Istvan Kovacs. „Centralul” din Carei a fost pus la zid pentru greșelile pe care le-a făcut în Dinamo – FCSB 2-1, derby-ul etapei a 8-a din SuperLiga. În plus, președintele FRF a transmis că Gigi Becali ar putea fi sancționat pentru derapajul la adresa arbitrului.

Răzvan Burleanu îl apără pe Istvan Kovacs

Istvan Kovacs (41 de ani) este considerat cel mai bun arbitru român, având în vedere prezența sa la CM 2026 și faptul că a arbitrat finalele tuturor celor 3 competiții europene. Cu toate acestea, „centralul” din Carei nu pare deloc în formă, iar acest lucru s-a văzut la Dinamo – FCSB 2-1, când a comis mai multe gafe. Și, totuși, Răzvan Burleanu e de partea lui Kovacs.

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„Istvan Kovacs, la fel ca și un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent, și la unul, și la altul, e să poată să treacă peste momentele mai dificile. Și cred că e rolul nostru, al tuturor, să-l susținem pe Istvan Kovacs, chiar și atunci când greșește, astfel încât să putem să îl susținem pe această traiectorie. Fiindcă nu trebuie să uităm că a fost arbitrul român care a ajuns din nou la un Campionat Mondial, are prestații foarte bune în Champions League și, cu siguranță, sunt sigur că ne vom putea baza în anii următori și, la nivel național, pe experiența lui.

Noi, ca Federație, ne dorim ca Comisia Centrală a Arbitrilor să nu intervină după fiecare meci. Fiindcă, dacă ar face-o, atunci chiar ar trebui să se țină de acest lucru. Ați văzut că abordarea CCA și, implicit, a președintelui Kyros Vassaras este aceea de a interveni în anumite momente, fie pentru a clarifica anumite lucruri.

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În același timp, când ne uităm la tehnologia VAR, trebuie să înțelegem că ea a fost implementată tocmai pentru a oferi o plasă de siguranță pentru arbitri și pentru ca, la final, să ai decizii corecte. Astfel încât, dacă VAR-ul intervine și întoarce o decizie a unui arbitru, asta nu înseamnă că, pur și simplu, n-ar fi trebuit să avem VAR. Trebuie să ne gândim că, totuși, fotbalul s-a dezvoltat foarte mult și fotbalul e un joc mult mai alert. Deci, practic, faptul că, la un moment dat, te duci și apelezi la tehnologia VAR și recunoști că ai greșit nu ar trebui să fie absolut nicio problemă”, a declarat Răzvan Burleanu, la o conferință de presă.

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Avertisment pentru Gigi Becali

Răzvan Burleanu nu l-a menajat însă pe Gigi Becali, cel care, după Dinamo – FCSB 2-1, a avut un discurs foarte dur împotriva lui Istvan Kovacs. Patronul roș-albaștrilor l-a trimis „la psihiatrie” pe arbitrul în vârstă de 41 de ani. Din acest motiv, latifundiarul din Pipera ar putea fi sancționat de Comisia de Disciplină.(n.r. – Se va sesiza Comisia de Disciplină?) Întotdeauna se întâmplă acest lucru”, a adăugat președintele Federației Române de Fotbal.

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I-aș recomanda lui Kovacs să facă controale psihologice, s-ar putea să aibă vreo demență. E demență, cum să dai roșu aiurea? Așa recomand. Merg în zona asta. Pentru ce e rușine să faci control? Am eu un neurolog bun la mine la clinică” – Gigi Becali, despre Istvan Kovacs

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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