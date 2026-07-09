Istvan Kovacs arbitrează semifinala sau finala Cupei Mondiale? Decizie de ultimă oră a FIFA

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Istvan Kovacs (41 de ani) așteaptă în continuare prima delegare în faza eliminatorie de la Cupa Mondială, însă o regulă a FIFA l-ar putea ajuta enorm pe „centralul” român, deoarece aceasta scoate din calcule mai mulți arbitri importanți pentru una dintre semifinale sau chiar pentru finala de pe 19 iulie. Despre cine este vorba.

Istvan Kovacs arbitrează semifinala Cupei Mondiale? Arbitrul român nu conduce niciun joc din sferturi

FIFA a anunțat delegările pentru cele 4 sferturi de finală de la Cupa Mondială, iar Istvan Kovacs este din nou absent. Forul mondial a confirmat că duelul Norvegia – Anglia va fi condus de francezul Clement Turpin, iar la meciul Argentina – Elveția se va afla la centru portughezul Joao Pinheiro. În acest context, pare din ce în ce mai probabil ca arbitrul român să conducă una dintre semifinale sau chiar finala.

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Brigăzile delegate de FIFA la ultimele două meciuri din sferturile Cupei Mondiale

Norvegia – Anglia

Arbitru: Clement Turpin (Franța)

Arbitru asistent 1: Nicolas Danos (Franța)

Arbitru asistent 2: Benjamin Pages (Franța)

Al patrulea oficial: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spania)

Arbitru asistent de rezervă: Jose Enrique Naranjo Perez (Spania)

Argentina – Elveția

Arbitru: Joao Pedro da Silva Pinheiro (Portugalia)

Arbitru asistent 1: Bruno Miguel Alves de Jesus (Portugalia)

Arbitru asistent 2: Luciano Antonio Gomes Maia (Portugalia)

Al patrulea oficial: Drew Fischer (Canada)

Arbitru asistent de rezervă: Michael Barwegen (Canada)

Ținând cont de statutul lui Istvan Kovacs, pare puțin probabil ca arbitrul român să rămână doar cu cele două meciuri arbitrate în faza grupelor. Într-o situație similară se află și polonezul Szymon Marciniak, arbitrul finalei de Champions League din 2024, care a condus până acum doar două jocuri din grupe. .

Regula FIFA care îl ajută pe Istvan Kovacs. Mai mulți centrali importanți, blocați de forul mondial

Istvan Kovacs așteaptă în continuare primul meci în faza eliminatorie la Cupa Mondială. Cu toate acestea, una dintre delegările pentru sferturi spune multe despre ce ar putea urma în semifinale și finale. Michael Oliver, considerat printre cei mai importanți „centrali” din lume, va conduce jocul din sferturi dintre Spania și Belgia.

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Acesta, ca și conaționalul său, Anthony Taylor, nu pot conduce jocurile Angliei, fiind originari din această țară, însă un aspect interesant este faptul că nu pot fi la centru nici pentru jocurile Argentinei, din motive politice. Cele două țări au fost implicate în 1982 în Războiul Malvinelor (sau Războiul Insulelor Falkland), care au rămas sub control britanic după un conflict în care au decedat peste 900 de soldați și 3 localnici.

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Tensiunile sunt ridicate în continuare, iar din acest motiv FIFA a decis ca englezii și argentinienii să nu poată arbitra jocuri în care este implicată cealaltă țară. Astfel, Oliver și Taylor vor avea „interzis” și la semifinală, în cazul în care nu vor câștiga Norvegia și Elveția în sferturi, dar și la marea finală sau la duelul pentru medaliile de bronz, dacă Anglia sau Argentina vor obține calificarea. Așadar, de pe lista concurenților lui Istvan Kovacs pentru aceste jocuri dispar două nume importante.

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Ce meciuri a arbitrat Istvan Kovacs la Cupa Mondială

Istvan Kovacs a condus până acum doar două jocuri din faza grupelor la turneul final din America de Nord. . Apoi, , mai multe decizii din acest joc fiind criticate.