„Istvan Kovacs are mari șanse să arbitreze o finală europeană în acest an”. Dezvăluirea făcută în direct la Fanatik Superliga: „Poate chiar în Champions League”

Robert Niță a fost invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre arbitrul Istvan Kovacs. Emisiunea poate fi văzută pe website, în direct, în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Istvan Kovacs pe lista scurtă pentru o finală europeană

O nouă informație marca FANATIK a fost oferită de Robert Niță, care a surprins despre Istvan Kovacs. Arbitrul român ar avea șanse mari să arbitreze o finală de cupă europeană în acest final de sezon.

ADVERTISEMENT

“Din ceea ce am mai auzit, Istvan Kovacs are o șansă mare să arbitreze o finală de cupă europeană în acest an. Nu a fost delegat acum la meciurile importante din competitile europene, dar are mari șanse să arbitreze o finală de cupă europeană.

De ce nu, să fie în brigada celei mai importante competiții, UEFA Champions League. Este foarte important să ai un om care se ocupă de arbitrajul românesc în structurile FIFA și UEFA. Arbitrează și aici, nu a arbitrat și până acum? Expunerea mare e afară“, a spus Robert Niță, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs este un arbitru bine văzut internațional, deși a avut de-a lungul timpului controverse. Arbitrul a fost criticat de jucătorii lui FC Barcelona, dar și de presa sportivă din Catalunia, după meciul cu Paris Saint-Germain.

Deși a fost apărat de anumite personalități din arbitraj, acesta a fost făcut praf de foști arbitri români. pentru rigorile internaționale.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs, singurul central român la EURO 2024

Federația Română de Fotbal a anunțat că . Arbitrul va însoțit de alți patru români, pe care îi va avea într-o brigada compactă.

„Comisia de Arbitri UEFA a anunțat oficialii de joc pentru partidele de la Campionatul European 2024 din Germania. Au fost nominalizați 18 arbitri de centru împreună cu asistenții lor și oficiali VAR, care vor fi delegați la cele 51 de partide de la turneul final.

ADVERTISEMENT

Pe listă sunt și 4 români: Istvan Kovacs – arbitru de centru, Vasile Marinescu și Ovidiu Artene – asistenți, Cătălin Popa – VAR“, se arată în comunicatul oferit de către Federația Română de Fotbal.

Istvan Kovacs, APROAPE SA ARBITREZE o noua FINALA EUROPEANA