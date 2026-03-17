Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român din toate timpurile? Dumitru Dragomir: „Cu ăștia 3 nu te pui!”. Andrei Vochin, replică acidă pentru Porumboiu: „Ne întoarcem în Evul Mediu al fotbalului?”

Istvan Kovacs este unul dintre cei mai importanți arbitri ai lumii în acest moment, iar Răzvan Burleanu a declarat că ocupă primul loc în topul celor mai buni centrali din istoria României. Această declarație l-a înfuriat foarte tare pe , iar Dumitru Dragomir a explicat că centralul din Carei nu s-ar clasa nici măcar în primii trei.

Dumitru Dragomir a făcut topul arbitrilor români! Unde l-a poziționat pe Istvan Kovacs

România a avut mulți arbitri mari de-a lungul timpului, printre care se numără Nicolae Rainea, Ion Crăciunescu, Constantin Rădulescu și Ioan Igna. Prin performanțele ultimilor ani, Istvan Kovacs s-a ridicat la același nivel și a devenit primul arbitru din istorie care a condus de la centru finalele din toate cele trei competiții continentale: Champions League, Europa League și Conference League.

Astfel, iar această declarație l-a deranjat vizibil pe Adrian Porumboiu, care s-a adresat cu jigniri la adresa celor doi. La FANATIK SUPERLIGA, Dumitru Dragomir a dezvăluit că cel puțin trei mari arbitri români sunt peste Kovacs:

„Are dreptate Porumboiu să fie supărat. Cum să spui asta? Atunci Rainea și Crăciunescu ce au fost? Igna, Porumboiu, Constantin Rădulescu… ăștia au fost legende, reține ce-ți spun. Și Kovacs e arbitru bun, dar nu e cel mai bun din istoria fotbalului românesc. Este în primii zece, clar, dar nu poate să fie în fața lui Rainea, Crăciunescu și Rădulescu. Cu ăștia trei nu te pui. Kovacs este talentat și poate să-i ajungă. Are dreptate să fie supărat Porumboiu”, a declarat Mitică Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

Concluzia lui Andrei Vochin cu privire la declarațiile lui Adrian Porumboiu

Andrei Vochin are o carieră lungă în presa de sport, iar de-a lungul acesteia a mai publicat topuri despre cei mai buni arbitri ai României. Expertul FANATIK nu este de acord cu ieșirea lui Adrian Porumboiu și a explicat că un lucru asemănător s-a întâmplat și cu Ion Crăciunescu, care a contestat faptul că Nicolae Rainea a fost intitulat în ziar, la începutul anilor ’80, ca fiind numărul unu din arbitrajul românesc:

„Ieșirea lui Adrian Porumboiu este deplasată. La modul cum a jignit și cum a folosit termenii, eu mă felicit că am ajuns în 2026 și nu mai trăiesc vremiurile din anii 2000, când așa era orice discuție, se ajungea imediat la jigniri. Putem să discutăm despre acest top, iar acest lucru s-a mai făcut de nenumărate ori. L-am făcut la ziar inclusiv când arbitrau domnii Porumboiu și Crăciunescu. L-am făcut folosind niște criterii, dând punctaje. În acel moment, când Rainea a ieșit pe primul loc, cum era normal să iasă, au fost proteste ale arbitrilor de atunci, în special Ion Crăciunescu, care nu era de acord cu anumite chestii din topul respectiv.

Fiecare anchetă este făcută să stârnească tot felul de reacții. De aprobare sau dezabrobare. Care este cel mai mare? Discuția asta e și la fotbaliști. Messi, Maradona, Pele, care este cel mai mare? Trebuie să vii cu un set de criterii, astfel încât să faci un clasament. Indubitabil, Istvan Kovacs este singurul arbitru din România care a arbitrat toate cele trei finale continentale”, a explicat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce performanțe a avut Nicolae Rainea ca arbitru

Nicolae Rainea este considerat cel mai mare arbitru român din toate timpurile. Regretatul central brăilean a avut performanțe uluitoare și a fost pe același teren cu fotbaliști de renume. Printre realizările sale se numără finala Cupei UEFA din 1978 (Bastia – PSV 0-3), finala Campionatului European din 1980 (Belgia – Germania de Vest 1-2) și finala Cupei Campionilor Europeni din 1983 (Hamburg – Juventus 1-0). Rainea a pășit pe același teren cu fotbaliști legendari precum Michel Platini, Dino Zoff, Claudio Gentile, Zbigniew Boniek, Karl-Heinz Rummenigge sau Bernd Schuster.

„Nicolae Rainea a arbitrat finală de Cupa Campionilor, a arbitrat finală de Cupa UEFA, a arbitrat finală de Campionat European și are trei prezențe la turnee finale mondiale cu meciuri arbitrate. Din punctul meu de vedere, Rainea este numărul unu. Când Kovacs va ajunge să arbitreze la un turneu final de mondial și va arbitra o fază superioară a unui Campionat European, atunci el va deveni numărul unu incontestabil. Acum, poți să-l contești, așa cum era Messi în fața lui Maradona, că Messi nu câștigase Campionatul Mondial”, a mai explicat Andrei Vochin.

Ce a declarat, de fapt, Adrian Porumboiu despre Istvan Kovacs și Răzvan Burleanu

Adrian Porumboiu a reacționat la scurt timp după declarația lui Răzvan Burleanu și a lansat un atac nuclear la adresa președintelui FRF, dar și la adresa lui Istvan Kovacs, pe care îl acuză de pierderea a două campionate de fosta sa echipă. Fostul arbitru și patron de la FC Vaslui a recurs la cuvinte jignitoare:

„Mâine este Adunarea Generală a FRF pentru a stabili noul președinte. Noul președinte va fi, ca la al 13-lea Congres, Ceaușescu-Burleanu reales. Dar, dacă electorii sunt bărbați și nu sunt gâze, pot face treaba asta. Numai că Burleanu nu a avut suficientă minte să își pregătească acest al patrulea mandat. Părerea mea e că mâine, orice s-ar întâmpla, nu pot avea loc alegerile. Ei trebuiau să prevadă în statut că are voie la al patrulea mandat. Dar trebuiau să anunțe și nu au făcut-o.

Ei mâine ce fac? I-au chemat în seara asta, la o friptură, la o țuică și mâine vor să facă o Adunare Generală care să aprobe al patrulea mandat. După care, să îl aleagă pe noul Ceaușescu, pe Burleanu. E ridicol. (n.r. e regulamentară Adunarea Generală?) Nu, cum să fie? Statutul poate să fie contestat în 15 zile, nu poți la o oră să faci treaba asta. Dar ei vor putea, pentru că pot face orice.

Vor fi alegeri mâine, vor face un simulacru de Adunare Generală și vor spune ‘Ura, ura, ura’ și ăia vor bate din palme. Mai sunt și oameni serioși, dar nu-i mai văd nici pe ăia. (n.r. Gigi Becali a declarat că Mihai Stoica va merge la Adunarea Generală și va vota împotriva lui Răzvan Burleanu, iar FCSB va merge la TAS și va contesta alegerea lui Burleanu) Are dreptate, dacă iau mâine vreo hotărâre, poți contesta în termen de 15 zile, dar atât de multe calcă ei în picioare și atât de isteți se cred… Sunt niște ipocriți, care nu au ce căuta acolo. Mă deranjează că foști mari fotbaliști, oameni de calitate, se gudură pe lângă un neica nimeni”, a declarat Adrian Porumboiu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.