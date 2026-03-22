Istvan Kovacs, cel mai mare arbitru român din toate timpurile?! Cristi Balaj îl contrazice pe Burleanu: „El este numărul 1”

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj (54 de ani) îl contrazice pe Răzvan Burleanu (41 de ani). Președintele FRF a făcut mare vâlvă în momentul în care a declarat că Istvan Kovacs (41 de ani) este cel mai mare arbitru român. Fostul președinte al lui CFR Cluj are o altă opțiune și a venit cu argumente în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e cel mai bun arbitru român din istorie? Verdictul lui Cristi Balaj

Istvan Kovacs a arbitrat toate cele trei finale europene: UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Conference League. Din acest motiv, . Declarațiile președintelui FRF, reales pentru a patra oară la alegerile din 18 martie Pe această listă s-a înscris și Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

„Părerea mea e, conform palmaresului, dacă ar fi să fac un clasament, Nicolae Rainea e numărul 1. În schimb, ajungem la discuția pe care am avut-o uneori, când ne întrebam care a fost cel mai mare fotbalist. Dobrin, Balaci, Hagi? E greu”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. „Chiar dacă e deplasată comparația, dar cred că înțelege lumea, o comparație mai bună la Rainea cu Istvan Kovacs este comparația Maradona – Messi. De ce? Pentru că Messi nu putea să fie niciodată cel mai bun fotbalist în fața lui Maradona până nu avea și un Campionat Mondial în palmares.

Apropos că Rainea are și Campionate Mondiale și Istvan Kovacs nu are. Ții minte, toată lumea zicea ‘Nu are cum, Messi e sub Maradona’. După ce Messi a câștigat CM, au fost foarte mulți care au zis că Messi a trecut peste Maradona. Pentru mine nu, Maradona e în continuare cel mai mare din toate timpurile. Dar similitudinea e foarte corectă, Maradona – Messi, Rainea – Kovacs”, a adăugat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Nicolae Rainea sau Istvan Kovacs?

Dezbaterea din studioul FANATIK SUPERLIGA a venit după ultimul meci arbitrat de Istvan Kovacs. „Centralul” în vârstă de 41 de ani a fost delegat la cel mai nebun meci din returul optimilor Europa League, Roma – Bologna 3-4.

ADVERTISEMENT

„Eu l-am prins pe Kovacs, a arbitrat în perioada în care eram și eu arbitru. Și el și Hațegan. I-am cam depășit în fiecare an. Nu cred că m-au depășit vreodată în clasamente. Și aici mă refer la notele primite de la observator, testele fizice și, în contextul în care i-am depășit, vin și spun, precis Kovacs Isvan e cu mult deasupra mea ca și performanță. Importantă e perioada despre care vorbim.

În opinia mea, Rainea e numărul 1. Și mai e ceva. Depinde cine vorbește despre un arbitru. E ca și cum ai pune o doamnă să vorbească despre fostul soț de care a divorțat cu puțin timp înainte. Dacă îi ceri o opinie, e posibil să îți facă o caracterizare distorsionată. Rainea e numărul 1, iar cu Istvan trebuie să ne mândrim pentru performanțele pe care le-a avut. Și poate o să îl și depășească, cine știe”, a mai spus Balaj.

ADVERTISEMENT

„Nu poate. Din păcate nu poate. Rainea are trei CM, are nu doar un Euro, ci și finala acelui European. Are finală de CCE, are Supercupa Europei și încă două finale europene, care, în perioada aia, se jucau tur-retur”, a completat jurnalistul Marius Mitran.