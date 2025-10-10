Sport

Istvan Kovacs, contestat vehement înaintea duelului Serbia – Albania: ”UEFA șochează cu acest arbitru”

Istvan Kovacs a fost trimis de UEFA la cel mai încins meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. ”Centralul” român va conduce Serbia - Albania, iar oaspeții s-au arătat nemulțumiți de această delegare.
Traian Terzian
10.10.2025 | 22:55
Istvan Kovacs contestat vehement inaintea duelului Serbia Albania UEFA socheaza cu acest arbitru
Albanezii au contestat delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Sursă foto: Hepta

Extrem de apreciat la UEFA, Istvan Kovacs va avea o misiune dificilă la partida programată sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 21:45. Este consideră o întâlnire cu grad ridicat de risc din cauza conflictului diplomatic dintre cele două țări.

Ce au scris albanezii de Istvan Kovacs înaintea jocului cu Serbia

Dacă într-o primă fază nu a avut nimic de comentat despre delegarea lui Istvan Kovacs, presa albaneză și-a schimbat discursul după ce sârbii au salutat decizia UEFA de a-l trimite pe cel care a condus ultima finală de Champions League.

Într-un material cu titlul ”UEFA șochează cu arbitrul de la Serbia – Albania”, publicația newsport.al a scris că ”Arbitrul central va fi Istvan Kovacs, originar din România, țara care urăște Kosovo”.

”Ceea ce a stârnit cea mai mare surpriză este faptul că acesta e pe placul presei sârbe. Mai exact, ‘Kurir’ îl ridică în slăvi pe arbitrul român, deși acesta a impus dreptatea asupra echipei lui Dragan Stojkovic (n.r. – selecționerul Serbiei) doar într-un singur caz, mai exact la remiza cu Slovenia de la EURO 2024.

Această abordare pozitivă a creat diverse ‘temeri’. Va fi un test în sine pentru Kovacs să țină sub control un meci atât de ‘încins’ dintre Serbia și Albania, unde totul se joacă pentru locul 2 din Grupa K din preliminariile Cupei Mondiale din 2026”, au mai notat jurnaliștii albanezi.

Istvan Kovacs, prestație mediocră în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

Ultimul meci arbitrat de Istvan Kovacs înainte de a merge la jocul din Serbia a fost cel dintre FCSB și Universitatea Craiova. Cel mai bun arbitru român al momentului a avut o prestație ezitantă pe Arena Națională și a fost salvat în trei rânduri de intervenția lui Sorin Costreie din camera VAR

Mai întâi, Kovacs a dictat lovitură de la 11 metri pentru ”roș-albaștri” la o fază în care Romanchuk nu l-a atins pe Bîrligea. Decizia a fost întoarsă după ce ”centralul” a fost chemat de la VAR să revadă faza.

Apoi au urmat două faze în care FCSB a primit penalty-uri, deși de fiecare dată Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue. El i-a penalizat pe olteni abia după intervenția colegilor din camera VAR care l-au atenționat asupra fazelor.

Serbia și Albania, conflict din cauza statului Kosovo

Între Serbia și Albania există un conflict major ce a pornit din cauza statului Kosovo. Sârbii nici nu vor să audă de recunoașterea kosovarilor, în timp ce albanezii au susținut independența acestora. De aici și nivelul ridicat în ceea ce privește starea de alertă.

Programată inițial pe stadionul ”Marakana” din Belgrad, partida a fost mutată în cele din urmă la cererea UEFA în Leskovac, un orășel cu mai puțin de 60.000 de locuitori. Arena de acolo are doar 8.000 de locuri, iar poliția va putea asigura mai bine ordinea, în ciuda faptului că fanii albanezi nu au primit dreptul de a face deplasarea.

Întâlnirea are și o miză sportivă extraordinară, Serbia și Albania aflându-se în luptă directă pentru locul 2 în Grupa K a preliminariilor, care duce la baraj. Albanezii sunt pe locul secund, cu 8 puncte, în timp ce sârbii sunt pe 3, cu 7 puncte și un joc mai puțin disputat.

