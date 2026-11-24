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este recunoscut, mai ales pe plan intern, dar și pe plan extern într-o anumită măsură, pentru lejeritatea pe care o are de obicei în a acorda cartonașe galbene. Marți seară, arbitrul român a condus meciul Manchester City – Napoli 2-2, disputat în cadrul

Cum le-a dat Istvan Kovacs planurile peste cap pariorilor la meciul Manchester City – Napoli din Champions League

Înainte de startul partidei, bazat pe premisa menționată anterior, un parior a postat pe X un mesaj prin care se mira de cotele foarte mari existente pentru cartonașe galbene primite în această partidă de mai mulți jucători, cum ar fi Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi și Amir Rrahmani, toți titulari în acest meci.

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Astfel, utilizatorul respectiv a publicat și fotografii cu pariurile respective plasate de el. În plus, i-a îndemnat și pe alții să îi urmeze exemplul: „Iată câteva pariuri pe care le-am plasat, sub formă de pariuri simple, pentru această seară. Cotele pentru meciul celor de la City sunt nebune – nu-mi vine să cred ce văd, mai ales având în vedere forma lor recentă și faptul că Istvan Kovacs, unul dintre cei mai buni arbitri din Europa la capitolul cartonașe, va oficia partida”.

Doar că, surpriză, niciunul dintre cei trei nu a fost în cele din urmă avertizat în acest meci. În plus, în timpul partidei, Istvan Kovacs nu a acordat decât un cartonaș galben, lui Guehi în minutul 82. De asemenea, arbitrul român a mai dat doar încă un avertisment după fluierul de final, tot unui jucător de la City, Donnarumma, dinspre fotbaliștii „cetățenilor” pentru că, în viziunea lor, a fluierat mult prea repede finalul jocului.

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