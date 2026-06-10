Sport

Istvan Kovacs dă lovitura carierei! Campionatul Mondial din America îi poate aduce o avere

Istvan Kovacs a fost convocat pentru a doua oară consecutiv la Campionatul Mondial din America. Arbitrul român dă o lovitură financiară importantă doar fiind prezent la turneul final.
Marian Popovici
10.06.2026 | 21:45
Istvan Kovacs da lovitura carierei Campionatul Mondial din America ii poate aduce o avere
SPECIAL FANATIK
Istvan Kovacs dă lovitura carierei! Campionatul Mondial din America îi poate aduce o avere. Sursa: hepta.ro
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Istvan Kovacs va fi prezent la Campionatul Mondial din SUA, Mexic şi Canada, alături de arbitrii asistenţi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Este al doilea turneu final mondial pentru Istvan Kovacs, el fiind prezent şi la Campionatul Mondial din Qatar, acolo unde nu a prins însă niciun meci la centru.

Istvan Kovacs ia 100.000 de dolari doar pentru prezenţa la Campionatul Mondial! Sumele care se acordă arbitrilor

Prezenţa la turneul final a lui Istvan Kovacs îi aduce un jackpot de 100.000 de dolari. Pe lângă simpla participare, fiecare arbitru va încasa între 3000-5000 de dolari pentru fiecare meci condus în faza grupelor. Arbitrii care vor fluiera în fazele eliminatorii, până în finală, vor încasa câte 10.000 de dolari pe meci.

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Astfel, Istvan Kovacs ar putea ajunge la 200.000 de dolari în cazul în care va fi delegat la mai multe meciuri, o sumă uriaşă pentru arbitri. Ca termen de comparaţie, arbitrii din Premier League încasează această sumă pe un sezon întreg.

Mihai Marica și Ferencz Tunyogi îşi rotunjesc şi ei serios veniturile. Bonusul pentru arbitrii asistenţi este de 40.000 de dolari. Pentru fiecare meci din faza grupelor încasează încă 2500 de dolari, iar în fazele eliminatorii vor încasa 5000 de dolari. Arbitrii VAR iau 3000 de dolari pentru un meci din grupe şi 5000 de dolari în fazele eliminatorii, în timp ce arbitrii de rezervă încasează 2500 de dolari pentru un meci în faza grupelor şi 5000 de dolari în fazele eliminatorii.

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Cât a încasat Istvan Kovacs la Campionatul Mondial din Qatar

Pentru Istvan Kovacs, Campionatul Mondial 2026 este mai lucrativ din start decât cel din urmă cu patru ani. În 2022, Kovacs nu a fost delegat la centru la niciun meci, fiind singurul arbitru central care nu a condus nicio partidă.

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În schimb, arbitrul român a fost rezervă la opt meciuri din faza grupelor, inclusiv cel de deschidere: Qatar – Ecuador 0-2 şi un meci din fazele eliminatorii: Portugalia – Elveţia 6-1, din optimile de finală. După optimi, Istvan Kovacs a fost trimis acasă.

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Dar nu cu buzunarele goale. Istvan Kovacs a încasat 70.000 de dolari pentru prezenţă, plus 20.000 de dolari pentru meciurile la care a fost arbitru de rezervă. În total, 90.000 de dolari şi experienţa de a participa la Campionatul Mondial.

  • 100.000 de dolari încasează Istvan Kovacs pentru prezenţa la CM 2026
  • 8 meciuri ca arbitru de rezervă are Istvan Kovacs la CM 2022 
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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