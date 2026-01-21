Sport

Istvan Kovacs, dat exemplu în presa internațională după Galatasaray – Atletico 1-1 din Champions League: „Ar putea privi ca să învețe ceva”

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.01.2026 | 23:06
Istvan Kovacs dat exemplu in presa internationala dupa Galatasaray Atletico 11 din Champions League Ar putea privi ca sa invete ceva
Istvan Kovacs a arbitrat meciul Galatasaray - Atletico Madrid 1-1 din Champions League. Foto: Hepta
Istvan Kovacs a avut o prestație solidă la meciul Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 din etapa a șaptea a fazei principale din actuala ediție de Champions League. Arbitrul român nu a avut parte totuși de un meci foarte complicat din perspectiva arbitrajului, dar au fost câteva momente care se puteau transforma în situații delicate și pe care el însă le-a tratat ca la carte.

Istvan Kovacs, lăudat în Turcia după arbitrajul său de la meciul Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 din Champions League

Pe lângă faptul că a acordat șapte cartonașe galbene în partida de la Istanbul, „centralul” din Carei a luat două decizii foarte bune. Prima dată când a lăsat jocul să continue, conform protocolului VAR la o fază în care Victor Osimhen a intrat în posesie în careul advers după ce anterior comisese henț, iar ulterior când nu a dictat o lovitură de la 11 metri pentru turci, fără să consulte monitorul de la marginea terenului, iar apoi decizia lui din teren a fost menținută și după ce faza a fost analizată de către asistenții din camera VAR.

De asemenea, Kovacs a gestionat impecabil un moment care ar fi riscat să genereze probleme imense. În minutul 4, după ce Atletico a deschis scorul, jucătorii lui Diego Simeone au mers să se bucure în fața suporterilor lui Galatasaray, recunoscuți la nivel mondial pentru fanatismul lor. Instant, turcii au început să arunce cu diferite obiecte spre fotbaliștii lui Atletico, iar arbitrul român a intervenit pentru a-i lua cât mai repede pe spanioli din zona respectivă.

În acest context, Istvan Kovacs a fost lăudat după finalul meciului în media din Turcia. Serdar Akcer, fost arbitru asistent, a apreciat că prestația românului ar trebui chiar să servească drept lecție pentru arbitrajul din țara sa.

„Istvan Kovacs chiar a livrat o prestație extraordinară. Sunt multe lucruri pe care arbitrii din Turcia le-ar putea privi ca să învețe ceva din ele”, a scris fostul arbitru turc pe X, fostul Twitter.

