Istvan Kovacs de Ungaria arbitrează Universitatea Craiova în Liga Campionilor. Decizia UEFA de ultimă oră

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Universitatea Craiova se pregătește de meciul doi al „dublei“ cu ML Vitebsk, dar, până atunci, a aflat și cine va împărți dreptatea în meciul de miercuri seară. UEFA a delegat o brigadă integrală din Ungaria pentru disputa de pe stadionul „Ion Oblemenco”, programată pe 15 iulie, de la ora 20:30, iar la centru se va afla unul dintre arbitrii aflați în plină ascensiune din fotbalul maghiar.

UEFA trimite o brigadă din Ungaria la Universitatea Craiova – ML Vitebsk

Forul european a decis ca partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” să fie arbitrată de Márton Rusz, acesta urmând să fie ajutat la cele două margini de conaționalii Balazs Buzas și Gego Vigh-Tarsonyi. Rolul celui de-al patrulea oficial îi va reveni lui Gergo Bogar.

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În camera VAR se vor afla Tamas Bogdar, în calitate de arbitru video, și Katalin Kulcsar, una dintre cele mai cunoscute arbitre din fotbalul maghiar, delegată ca arbitru asistent VAR.

Brigada va fi supervizată de observatorul UEFA Drazenko Kovacic, din Croația, în timp ce delegatul oficial al partidei va fi Filip Popovski, din Macedonia de Nord.

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Cine este Márton Rusz, arbitrul ales de UEFA pentru Universitatea Craiova – ML Vitebsk

La doar 32 de ani, Márton Rusz este considerat unul dintre arbitrii aflați în cea mai puternică ascensiune din fotbalul maghiar. Născut la 18 iunie 1994, la Miskolc, acesta a debutat în prima ligă a Ungariei în 2022, iar evoluțiile constante l-au propulsat rapid în elita arbitrajului european.

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În 2025 a primit ecusonul FIFA, iar UEFA a început să îi încredințeze tot mai multe partide internaționale. De altfel, reprezintă încă o confirmare a încrederii pe care forul continental i-o acordă.

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Cea mai importantă recunoaștere din cariera sa a venit în această primăvară, când a fost desemnat arbitrul anului în Ungaria, în cadrul galei oficiale organizate de Federația Maghiară de Fotbal. Distincția l-a transformat, practic, în arbitrul numărul unu al țării vecine.

Până în prezent, Márton Rusz nu a arbitrat niciodată Universitatea Craiova sau o altă echipă de club din România în competițiile europene. Acesta este apreciat pentru stilul echilibrat și pentru faptul că lasă jocul să curgă, intervenind doar atunci când situația o impune.

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Deși a fost desemnat recent arbitrul anului în Ungaria, Márton Rusz are încă o experiență redusă în cupele europene. Returul dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk va reprezenta abia al doilea meci de club la nivel de seniori arbitrat de maghiar sub egida UEFA, după Penybont – Kauno Žalgiris, din preliminariile Conference League, disputat în vara anului trecut.

1 meci european a arbitrat Márton Rusz până în prezent

european a arbitrat Márton Rusz până în prezent 11 meciuri sub egida UEFA are Márton Rusz până în prezent

Concluziile lui Gică Craioveanu după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Gică Craioveanu nu a omis să scoată în evidență din meciul tur. Fostul internațional român consideră că păstrarea lotului actual dincolo de perioada preliminariilor va fi un mare plus pentru echipa din Bănie.

„Mi-a plăcut abordarea, mi-a plăcut atitudinea. Felicit preparatorii fizici pentru că au știut să aducă echipa la un nivel de top la ora acestui meci. Mi-a plăcut banda stânga, Baiaram – Bancu, foarte incisivi. Mi-a plăcut Mora când a intrat, Etim la fel, iar acum mă repet, dar Anzor este ceva la superlativ. El setează jocul, marchează ritmul unui joc. Mi-au plăcut și echipamentele și mi-a părut foarte bine că au echilibrat această diferență de pregătire, adversara e în plin campionat, cu valoarea echipei. A fost o echipă de top contra unei echipe modeste.

Eu aș vrea ca toată echipa să rămână, iar cei care au venit sunt convins că vor aduce un plus. Craiova are nevoie de un vârf care să marcheze 15 goluri, la toate marile echipe vârful de atac este cel care decide mare parte din meciuri. Dacă va intra în grupe, nu cred că va pleca nimeni. E ceva la superlativ dacă intrăm în Liga Campionilor. La fotbal nu mi-e frică de nimeni. Până la urmă, e un joc. Poate să-ți iasă bine sau poate să-ți iasă rău. Calificarea e posibilă, nu dai de rechini sau de balauri în tururile următoare”, a mai spus Gică Craioveanu la .