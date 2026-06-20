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Istvan Kovacs, debut de lux la CM 2026. Prestația arbitrului român la meciul 1000 al Mondialelor, analizată fază cu fază

Ce onoare pentru Istvan Kovacs! Arbitrul român a fost delegat la un meci istoric, cel cu numărul 1000 din istoria Campionatului Mondial! Prestația lui, analizată fază cu fază pe FANATIK
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.06.2026 | 01:21
Istvan Kovacs debut de lux la CM 2026 Prestatia arbitrului roman la meciul 1000 al Mondialelor analizata faza cu faza
SPECIAL FANATIK
Istvan Kovacs, debut de lux la CM 2026. Prestația arbitrului român la meciul 1000 al Mondialelor, analizată fază cu fază. Foto: colaj Fanatik
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Istvan Kovacs (41 de ani) are imensa onoare de a arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Campionatului Mondial. Este vorba despre duelul Tunisia – Japonia din etapa a doua a fazei grupelor, partidă aferentă grupei F, din care mai fac parte Olanda și Suedia, programat să se dispute duminică, 21 iunie, de la ora României 07:00, în Mexic, la Monterrey.

Istvan Kovacs arbitrează meciul cu numărul 1000 din istoria Campionatului Mondial

Acest moment bineînțeles cu totul special din cariera „centralului” originar din Carei se consemnează deci după ce el nu a fost delegat de FIFA la nici măcar un meci din prima etapă a fazei grupelor la această ediție de Mondial. În plus, la ediția precedentă, cea din 2022 din Qatar, românul a fost delegat exclusiv în rol de arbitru de rezervă.

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De atunci și până de curând, în contextul dat, a început să se vorbească destul de mult în spațiul public despre faptul că Istvan nu ar fi deloc pe placul șefilor arbitrajului de la FIFA, în condițiile în care se știe foarte bine că el este extrem de bine văzut la UEFA, devenind anul trecut primul arbitru din istorie trimis la centru la finalele tuturor celor trei competiții continentale existente în prezent la nivel de cluburi, Conference League, Europa League și Champions League.

Onoare imensă pentru Istvan Kovacs. Ce a spus Pierluigi Collina despre el

Și iată că acum toate aceste speculații s-au risipit, după ce legendarul Pierluigi Collina, președintele Comisiei Arbitrilor de la FIFA, l-a delegat pe Istvan Kovacs la acest meci cu totul special din istoria fotbalului mondial per total. În plus, fostul mare arbitru italian a avut și doar cuvinte de laudă la adresa românului cu această ocazie. Mai mult, pentru a marca acest eveniment așa cum se cuvine, forul internațional a creat și echipamente speciale pentru Kovacs și asistenții săi de la această partidă.

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„L-am ales pe arbitrul pe care îl considerăm cel mai potrivit pentru acest meci. Faptul că este desemnat și pentru partida cu numărul 1.000 este doar o coincidență. Pentru el, însă, reprezintă ceva în plus, ceva cu adevărat special. Să arbitrezi un meci de la Cupa Mondială FIFA este întotdeauna un privilegiu uriaș și o mare onoare.

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Să faci parte din istoria fotbalului, din istoria Cupei Mondiale FIFA, fiind pe teren la meciul cu numărul 1.000 este cu siguranță un moment unic. Am decis să realizăm un echipament special pentru această ocazie, cu detalii aurii – dungi pe mâneci și un ecuson cu trofeul și numărul 1.000”, a fost mesajul transmis de Collina.

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Prestația lui Istvan Kovacs din Tunisia – Japonia, analizată fază cu fază pe Fanatik

Istvan Kovacs va fi ajutat la acest meci la cele două margini de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi Juan Calderon din Costa Rica, în vreme ce rolul de arbitru asistent de rezervă urmează să fie îndeplinit de Juan Carlos  Mora, de asemenea din Costa Rica. Așa cum v-a obișnuit, FANATIK tratează debutul lui Istvan Kovacs de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic ca pe un adevărat eveniment. Astfel, pe site-ul nostru veți putea urmări în format live text, dar și cu imagini în timp real de la fața locului, toate fazele importante în care va fi implicat arbitrul român în acest meci dintre Tunisia și Japonia. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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