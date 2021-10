Istvan Kovacs, debut fulminant de meci în Club Brugge – Manchester City. A anulat două goluri în primele 15 minute. Video

Arbitrul român a avut parte de o primă repriză dificilă, fiind nevoit să anuleze două goluri marcate de Manchester City chiar în primul sfert de oră.

La ambele faze, Istvan Kovacs a așteptat și verificarea VAR, care a confirmat deciziile luate de arbitrul român, iar jucătorii „cetățenilor” nu au protestat vehement.

partidei dintre Club Brugge și Manchester City, iar „centralul” român a avut serios de muncă în prima repriză, anulând corect două goluri ale lui Manchester City în primele 15 minute ale confruntării.

Fanii au fost nervoși, iar unul dintre ai a avut o postare răutăcioasă pe Twitter: „Se pare că nu doar Paul Tierney nu se pricepe la acest job, Istvan Kovacs i se alătură!”

Turns out it isn’t just Paul Tiereney who sucks at his job, add Istvan Kovacs to the list

