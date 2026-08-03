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Istvan Kovacs, decizie controversată în favoarea liderului. Unde a arbitrat înainte de debutul în noul sezon din Champions League. Video

Istvan Kovacs (41 de ani) a arbitrat al doilea meci după ce a participat la Cupa Mondială. Arbitrul român a fost delegat în străinătate și s-a lăsat cu scandal din cauza unei decizii controversate.
Traian Terzian
03.08.2026 | 08:21
Istvan Kovacs decizie controversata in favoarea liderului Unde a arbitrat inainte de debutul in noul sezon din Champions League Video
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Istvan Kovacs (41 de ani), decizie controversată în ultimul meci arbitrat. Sursă foto: colaj Fanatik
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După ce în urmă cu o săptămână a arbitrat derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 5-1, din etapa a 2-a a SuperLigii, acum Istvan Kovacs a primit o delegare în afara țării. Cel mai bine cotat cavaler al fluierului din România a luat o decizie controversată în finalul meciului.

Decizie controversată luată de Istvan Kovacs

În weekend-ul abia încheiat, Istvan Kovacs a zburat în China pentru a conduce partida dintre liderul Chengdu Rongcheng și codașa Wuhan Three Towns, din etapa a 21-a, una în care a acordat patru cartonașe galbene și a luat o decizie care a influențat decisiv rezultatul.

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După o primă repriză fără goluri, oaspeții au deschis scorul surprinzător prin Ang Li (49). Gazdele s-au aruncat în atac, dar egalarea a întârziat să apară. Însă, norocul lor a purtat numele arbitrului român care a dictat un penalty în ultimele minute de joc.

La o fază prelungită de atac a celor de la Chengdu, Kovacs a observat o tragere de tricou în careu și fără să stea pe gânduri a dictat lovitură de la 11 metri. Jucătorii de la Wuhan au protestat vehement, însă ”centralul” a rămas ferm pe poziții.

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Atacantul Shihao Wei a transformat penalty-ul în minutul 89 și a stabilit scorul final. Chengdu Rongcheng, este lider autoritar în campionatul Chinei, cu 45 de puncte, având 14 puncte avans față de următoarea clasată Qingdao West Coast. De partea cealaltă, Wuhan Three Towns a acumulat doar 15 puncte și se situează pe locul 15, penultimul, care duce în liga secundă.

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Ce urmează pentru Istvan Kovacs

După duelul dintre Universitatea Craiova – Dinamo, în care a avut parte și de scandări rasiste, și cel dintre Chengdu Rongcheng – Wuhan Three Towns, Istvan Kovacs așteaptă să vadă dacă primește vreun joc și în weekend-ul ce urmează.

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Ceea este sigur pentru el e că marți, 11 august, își va face debutul în noul sezon de Champions League. Kovacs a fost delegat de UEFA la jocul dintre Bodo/Glimt și Royale Union Saint-Gilloise, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Champions League.

El îi va avea alături de pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, alături de care a mers și la Cupa Mondială, iar arbitru de rezervă a fost delegat Horațiu Feșnic. În camera VAR se vor afla scoțienii, Andrew Dallas și Greg Aitken.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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