Istvan Kovacs, decizie controversată în PSG – Monaco! Cum au reacționat francezii: „Foarte ușor”. Video

PSG era condusă cu 1-0 de AS Monaco în minutul 59 al partidei de pe Parc des Princes, după ce câștigase cu 3-2 în prima manșă. Jocul s-a schimbat drastic mai apoi, soarta meciului fiind influențată de o decizie a lui Istvan Kovacs, care i-a acordat al doilea cartonaș galben mijlocașului oaspeților, Mamadou Coulibaly.

Istvan Kovacs, decizie controversată în PSG – Monaco. Cum au comentat francezii

Coulibaly primise primul galben în minutul 55, pentru un fault asupra lui Nuno Mendes, iar după doar patru minute, Istvan Kovacs l-a arătat și pe cel de-al doilea, tot pentru un fault, de această dată asupra lui Achraf Hakimi. Dacă primul cartonaș galben a fost pe deplin meritat, a doua decizie nu a fost una clară, contactul dintre Coulibaly și Hakimi nefiind unul foarte dur.

István Kovács showed a red card to Coulibaly — TheFootballZone (@football_t69515)

„Arbitrul din această seară, Istvan Kovacs, nu a ezitat nici măcar pentru o secundă înainte de a arăta al doilea cartonaș galben, rezultând într-un cartonaș roșu. Cu toate acestea, reluarea nu e chiar atât de clară. A existat contact între cei doi jucători, dar a fost foarte ușor”, au notat cei de la . Lovitura liberă rezultată a dus la golul egalizator al lui PSG, marcat de Marquinhos, iar apoi parizienii au trecut în avantaj prin Kvaratskhelia.

„La câteva momente după ce văzuse primul cartonaș galben, Coulibaly a comis un fault care putea fi evitat asupra lui Hakimi, departe de poartă, și a primit al doilea avertisment”, au transmis cei de la Foot Mercato. și a avansat în optimi, unde se va duela cu Chelsea sau Barcelona.

Istvan Kovacs, asistat de fratele său la meciul PSG – Monaco

, care și-a asistat fratele din postura celui de-al patrulea oficial. Duelul de pe Parc des Princes a fost cel de-al șaselea pentru Istvan Kovacs în fazele principale ale actualului sezon din Champions League, după cele 5 conduse în grupă.