Istvan Kovacs, decizie controversată în PSG – Monaco! Cum au reacționat francezii: „Foarte ușor”. Video

Istvan Kovacs i-a acordat două cartonașe galbene unui jucător de la AS Monaco în partida cu PSG, iar eliminarea a schimbat soarta meciului. Cum au reacționat jurnaliștii din Franța.
Bogdan Mariș
25.02.2026 | 23:50
Istvan Kovacs a luat o decizie controversată în partida dintre PSG și Monaco. FOTO: Hepta
PSG era condusă cu 1-0 de AS Monaco în minutul 59 al partidei de pe Parc des Princes, după ce câștigase cu 3-2 în prima manșă. Jocul s-a schimbat drastic mai apoi, soarta meciului fiind influențată de o decizie a lui Istvan Kovacs, care i-a acordat al doilea cartonaș galben mijlocașului oaspeților, Mamadou Coulibaly.

Istvan Kovacs, decizie controversată în PSG – Monaco. Cum au comentat francezii

Coulibaly primise primul galben în minutul 55, pentru un fault asupra lui Nuno Mendes, iar după doar patru minute, Istvan Kovacs l-a arătat și pe cel de-al doilea, tot pentru un fault, de această dată asupra lui Achraf Hakimi. Dacă primul cartonaș galben a fost pe deplin meritat, a doua decizie nu a fost una clară, contactul dintre Coulibaly și Hakimi nefiind unul foarte dur.

„Arbitrul din această seară, Istvan Kovacs, nu a ezitat nici măcar pentru o secundă înainte de a arăta al doilea cartonaș galben, rezultând într-un cartonaș roșu. Cu toate acestea, reluarea nu e chiar atât de clară. A existat contact între cei doi jucători, dar a fost foarte ușor”, au notat cei de la RMC Sport. Lovitura liberă rezultată a dus la golul egalizator al lui PSG, marcat de Marquinhos, iar apoi parizienii au trecut în avantaj prin Kvaratskhelia.

„La câteva momente după ce văzuse primul cartonaș galben, Coulibaly a comis un fault care putea fi evitat asupra lui Hakimi, departe de poartă, și a primit al doilea avertisment”, au transmis cei de la Foot Mercato. Monaco a egalat spre final, însă PSG s-a impus la general cu scorul de 5-4 și a avansat în optimi, unde se va duela cu Chelsea sau Barcelona.

Istvan Kovacs, asistat de fratele său la meciul PSG – Monaco

Din brigada lui Istvan Kovacs pentru meciul de la Paris a făcut parte și fratele său, Szabolcs, care și-a asistat fratele din postura celui de-al patrulea oficial. Duelul de pe Parc des Princes a fost cel de-al șaselea pentru Istvan Kovacs în fazele principale ale actualului sezon din Champions League, după cele 5 conduse în grupă.

