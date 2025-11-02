Istvan Kovacs, delegare la meciul șoc din Liga Campionilor! Românul e candidat la premiul de “cel mai bun arbitru al anului”

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs este cel mai bun arbitru român al momentului, iar acest lucru s-a demonstrat prin performanțele atinse în ultimii ani. Aflat la centru în finala Champions League din sezonul trecut, arbitrul din Carei a fost delegat la un meci „ca o finală” în actuala stagiune.

Istvan Kovacs, la centru în Liverpool – Real Madrid

Istvan Kovacs a fost delegat la partida dintre Liverpool și Real Madrid, din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Centralul va fi ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial este Marcel Bîrsan.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a anunțat delegarea lui Istvan Kovacs: „Dați-mi voie să vă dau un breaking news, că acesta chiar e un breaking news. Istvan Kovacs va conduce Liverpool – Real Madrid. Acesta e un meci care poate să fie oricând finala Champions League”.

Marius Șumudică, laude la adresa FRF și CCR

Marius Șumudică a ținut să îi laude pe Kyros Vassaras și Răzvan Burleanu pentru nivelul la care a ajuns arbitrajul românesc. „Șumi” susține că la Liverpool – Real Madrid este foarte importantă pentru fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

„Bravo lui, felicitări! Fotbalul românesc are numai de câștigat. Aici se dovedește nu doar valoarea lui Istvan Kovacs, ci și a acestui om pe care toată lumea l-a călcat în picioare, Kyros Vassaras. Să nu uităm și de Burleanu.

ADVERTISEMENT

Nu s-a întâmplat niciodată și nu se mai întâmplă vreodată această ascensiune a arbitrilor sau a unor oameni din fotbal dacă nu exista Răzvan Burleanu. Cred că de două ori am dat mâna cu dânsul, dar îmi dau seama că tot ce se întâmplă, se întâmplă sub mantaua acestui om. E foarte puternic, și-a făcut treaba cu prisosință pentru fotbalul românesc. Bravo, Burleanu! Bravo, Vassaras! Bravo, Istvan Kovacs!

Să ajungi să arbitrezi la nivelul acesta… Mai scoatem și noi capul în lume, mai vorbește lumea de România. Indiferent cum se prezintă Istvan Kovacs în campionatul României…. Să ajungi la nivelul acesta este ceva imens”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs, candidat la premiul de “cel mai bun arbitru al anului”

Horia Ivanovici a continuat informațiile de interes despre Istvan Kovacs și

„Să nu uităm că Istvan Kovacs are o șansă de a fi numit drept ‘cel mai bun arbitru al anului 2025’. Este nominalizat și se luptă pentru acest titlu din partea FIFA. Să nu vă mirați dacă se va întâmpla să primească și titlul de ‘cel mai bun arbitru’. Nu știu dacă se va întâmpla asta, dar nu ar mai fi așa o surpriză”, a adăugat Horia Ivanovici.

Andrei Vochin s-a alăturat discuției și a mărturisit că Istvan Kovacs are șanse mari să pună mâna pe trofeu: „În 2025 a condus finala Champions League. Ar trebui să fie candidatul cu cele mai mari șanse la acest trofeu. Nu există turneu final în 2025 ca să concureze cu cineva de la Campionatul European sau Mondial.

Practic, el concurează cu colegii lui din Europa. Fiind în finala Champions League, e socotit drept numărul 1 în 2025. Mai candidează cu colegii de la Copa Libertadores. Cred că are mari șanse și ar trebui să fie numărul 1. Până la sfârșitul anului trebuie să iasă foarte bine. Dacă va ieși bine din acestea, cu siguranță va lua numărul 1”.