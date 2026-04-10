Istvan Kovacs, delegare-șoc după scandalul din Champions League! Centralul român va oficia derby-ul etapei din SuperLigă

CE TREBUIE SĂ ȘTII Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci al etapei în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs revine în prim-planul fotbalului românesc cu o delegare care nu avea cum să treacă neobservată. Arbitrul din Carei a fost desemnat să conducă unul dintre cele mai fierbinți meciuri ale momentului din Superligă, derby-ul dintre U Cluj și Universitatea Craiova, în etapa a 4-a din play-off. Decizia vine la doar câteva zile după prestația controversată din Liga Campionilor, unde Kovacs a fost aspru criticat pentru arbitrajul din duelul Barcelona – Atletico Madrid.

Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci al etapei în SuperLiga

Delegarea lui Istvan Kovacs pentru confruntarea dintre cele două Universități, ambele cu câte 36 de puncte, arată că oficialii români continuă să aibă încredere în arbitrul FIFA, în ciuda valului de reacții negative din plan internațional. La meciul din „sferturile” Ligii Campionilor, centralul român a fost contestat dur de catalani după eliminarea lui Pau Cubarsi, considerată de mulți drept exagerată, într-un moment-cheie al partidei.

ADVERTISEMENT

Nu este prima decizie discutabilă din ultima perioadă în care Kovacs a fost implicat. În play-off-ul Superligii, acesta a mai condus partida Rapid – Dinamo 3-2, unde a validat golul lui Claudiu Petrila, în ciuda unui fault evident comis în faza premergătoare. Și atunci, decizia sa a stârnit reacții aprinse.

Kovacs a arbitrat-o pe U Cluj o singură dată, într-un egal spectaculos cu Hermannstadt, scor 2-2. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a avut parte de două meciuri cu Kovacs la centru: o înfrângere cu FCSB, 0-1, și o remiză cu Dinamo, 1-1, ambele în sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

FC Barcelona a confirmat oficial că a făcut plângere la UEFA după meciul arbitrat de Istvan Kovacs

s, la o zi după meciul pierdut pe Camp Nou contra lui Atletico Madrid. „FC Barcelona informează că serviciile juridice ale clubului au depus o plângere la UEFA astăzi (n.r. joi, 9 aprilie) cu privire la evenimentele din prima manșă a sferturilor UEFA Champions League contra lui Atletico Madrid. Clubul consideră că arbitrajul nu a respectat regulamentul în vigoare, influențând direct modul în care a evoluat jocul și rezultatul.

ADVERTISEMENT

Reclamația se concentrează pe o acțiune specifică. În minutul 54 al meciului, după ce jocul fusese reluat într-un mod corect, un jucător advers a ridicat mingea cu mâinile fără ca penalty-ul corespunzător să fie acordat. FC Barcelona înțelege că această decizie, împreună cu lipsa gravă de intervenție a VAR, reprezintă o eroare majoră. În consecință, clubul a solicitat ca o investigație să fie deschisă, accesul la dialogul dintre arbitri și, acolo unde este cazul, recunoașterea oficială a erorilor și adoptarea măsurilor relevante.

ADVERTISEMENT

În aceeași ordine de idei, FC Barcelona consideră că nu este prima dată în edițiile recente ale UEFA Champions League când decizii incredibile de arbitraj au avut un efect negativ asupra echipei, creând un dublu standard clar și împiedicând concurența cu alte cluburi în condiții de concurență echitabile”, a transmis gruparea catalană pe .

Istvan Kovacs, selectat în lotul arbitrilor care vor merge la Cupa Mondială 2026

În ciuda problemelor de la ultimul meci, Kovacs rămâne unul dintre cei mai apreciați arbitri la nivel internațional. Ultimii ani au fost de succes pentru el, asta după ce centralul român a condus finalele tuturor competițiilor importante, Conference League, Europa League și Champions League. Acum, acesta va fi din nou parte din cea mai importantă întrecere din fotbal, Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

. Alături de el, alți doi români se mai află pe listă, asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, conform informațiilor oficiale transmise de FIFA. Acum rămâne de văzut cât de multe meciuri urmează să prindă la centru arbitrul născut la Carei.