Istvan Kovacs, delegare spectaculoasă la derby-ul din Champions League! Va fi ajutat de fratele său

Iubitorii fotbalului de pretutindeni se pregătesc de manșa retur din play-off-ul UEFA Champions League. Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru din România, a fost delegat la derby-ul rundei și va fi ajutat de fratele său, Szabolcs Kovacs.

Istvan Kovacs va conduce PSG – AS Monaco

Istvan Kovacs a fost delegat la derby-ul francez din play-off-ul UEFA Champions League dintre PSG și AS Monaco. Partida va avea loc miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00.

Brigada de oficiali de pe teren este formată exclusiv din arbitrii români. Interesant este faptul că , va fi ajutat chiar de fratele său, Szabolcs.

Partida tur din play-off a fost adjudecată de PSG, scor 3-2, după ce AS Monaco a condus la două goluri diferență. Deținătoarea trofeului UEFA Champions League este văzută drept mare favorită în derby-ul rivala din campionat.

Brigada de oficiali de la PSG – AS Monaco:

Arbitru: Istvan Kovacs (România)

Asistent 1: Mihai Marica (România)

Asistent 2: Ferencz Tunyogi (România)

Al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs (România)

Arbitru VAR: Pol van Boekel (Țările de Jos)

Asistent VAR: Marco Di Bello (Italia)

Observator de arbitri: Sokol Jareci (Albania)

Delegatul UEFA: Charles Schaack (Luxemburg)

Cum a reacționat presa din Franța după delegarea lui Istvan Kovacs

Până în prezent, Istvan Kovacs a arbitrat de șapte ori meciuri ale lui PSG, iar bilanțul parizienilor este de cinci victorii și două înfrângeri. În schimb, AS Monaco nu a avut niciodată parte de o partidă condusă de arbitrul român.

. Jurnaliștii din Hexagon au ținut să amintească de bilanțul bun pe care îl are PSG cu Istvan Kovacs la centru.

„Istvan Kovacs va aduce amintiri frumoase celor de la PSG. Românul în vârstă de 41 de ani a fost arbitrul finalei Ligii Campionilor împotriva lui Inter Milano (5-0).

De asemenea, el a oficiat calificarea istorică de pe Anfield împotriva lui Liverpool în sezonul trecut (0-1, 1-4 la penalty-uri) și victoria răsunătoare din Cupa Mondială a Cluburilor împotriva lui Atlético de Madrid (4-0).

Palmaresul său la meciurile PSG-ului este de 5 victorii și două înfrângeri în toate competițiile. În acest sezon, în Liga Campionilor, Istvan Kovacs a arbitrat cinci meciuri, acordând un total de 24 de cartonașe galbene și un cartonaș roșu”, au scris .