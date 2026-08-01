Istvan Kovacs, delegat de UEFA în Champions League, la coșmarul lui Cristi Chivu VS echipa lui Darius Olaru

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UEFA a anunțat că l-a delegat pe Istvan Kovacs (41 de ani) la meciul Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise, manșa secundă a turului trei preliminar din Champions League, meci programat să se dispute în Norvegia marți, 11 august, de la ora 19:00. Bodo/Glimt este echipa care în sezonul trecut a eliminat Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) în play-off-ul pentru accederea în optimile de finală din cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi.

Istvan Kovacs, delegat de UEFA la Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise în preliminariile Champions League

În schimb, Saint-Gilloise este formația la care Darius Olaru (28 de ani) s-a transferat în această vară de la FCSB. în fața campioanei en-titre, Club Brugge.

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, el va fi ajutat la această partidă la cele două margini de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, asistenții săi obișnuiți. Arbitru de rezervă va fi tot un român, Horațiu Feșnic, iar în camera VAR se vor afla doi scoțieni, Andrew Dallas și Greg Aitken.

Ce arbitri români au mai fost delegați de UEFA în cupele europene

De asemenea, un alt arbitru român, Rareș Vidican, a fost delegat de UEFA la meciul Bohemians – Midtjylland din turul trei preliminar Conference League, prima manșă. În plus, Horațiu Feșnic va arbitra duelul Hradec Kralove – Beșiktaș din Europa League, iar Marian Barbu a fost trimis la Benfica – Hearts, tot în Europa League, în ambele cazuri fiind vorba despre primele manșe din aceste duble.

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Nu în ultimul rând, , va conduce de la centru partida Dinamo Minsk – Braga din turul trei preliminar din Conference League, manșa secundă. El va avea o brigadă sută la sută românească, completată de asistenții Marius Badea și Adrian Vornicu, arbitrul de rezervă Rareș Vidican și Cătălin Popa și Marcel Bîrsan în camera VAR.