Sport

Istvan Kovacs, delegat de UEFA în Champions League, la coșmarul lui Cristi Chivu VS echipa lui Darius Olaru

Istvan Kovacs îl va arbitra pe Darius Olaru în Champions League! Anunțul oficial făcut de UEFA: echipa românului se duelează cu „coșmarul” lui Cristi Chivu
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.08.2026 | 00:13
Istvan Kovacs delegat de UEFA in Champions League la cosmarul lui Cristi Chivu VS echipa lui Darius Olaru
ULTIMA ORĂ
Istvan Kovacs, delegat de UEFA în Champions League, la coșmarul lui Cristi Chivu VS echipa lui Darius Olaru. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

UEFA a anunțat că l-a delegat pe Istvan Kovacs (41 de ani) la meciul Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise, manșa secundă a turului trei preliminar din Champions League, meci programat să se dispute în Norvegia marți, 11 august, de la ora 19:00. Bodo/Glimt este echipa care în sezonul trecut a eliminat Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) în play-off-ul pentru accederea în optimile de finală din cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi.

Istvan Kovacs, delegat de UEFA la Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise în preliminariile Champions League

În schimb, Saint-Gilloise este formația la care Darius Olaru (28 de ani) s-a transferat în această vară de la FCSB. Mijlocașul a debutat recent în mod oficial pentru gruparea belgiană și a reușit alături de aceasta să câștige Supercupa Belgiei în fața campioanei en-titre, Club Brugge.

ADVERTISEMENT

Revenind la Istvan Kovacs, el va fi ajutat la această partidă la cele două margini de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, asistenții săi obișnuiți. Arbitru de rezervă va fi tot un român, Horațiu Feșnic, iar în camera VAR se vor afla doi scoțieni, Andrew Dallas și Greg Aitken.

Ce arbitri români au mai fost delegați de UEFA în cupele europene

De asemenea, un alt arbitru român, Rareș Vidican, a fost delegat de UEFA la meciul Bohemians – Midtjylland din turul trei preliminar Conference League, prima manșă. În plus, Horațiu Feșnic va arbitra duelul Hradec Kralove – Beșiktaș din Europa League, iar Marian Barbu a fost trimis la Benfica – Hearts, tot în Europa League, în ambele cazuri fiind vorba despre primele manșe din aceste duble.

ADVERTISEMENT
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24.ro
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă

Nu în ultimul rând, Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs, va conduce de la centru partida Dinamo Minsk – Braga din turul trei preliminar din Conference League, manșa secundă. El va avea o brigadă sută la sută românească, completată de asistenții Marius Badea și Adrian Vornicu, arbitrul de rezervă Rareș Vidican și Cătălin Popa și Marcel Bîrsan în camera VAR.

ADVERTISEMENT
Italienii au tras concluzia, după ce l-au văzut 90 de minute pe Radu...
Digisport.ro
Italienii au tras concluzia, după ce l-au văzut 90 de minute pe Radu Drăgușin în Real Madrid - Fiorentina
David Popovici surprinde înainte de Europene. De ce a refuzat America și ce...
Fanatik
David Popovici surprinde înainte de Europene. De ce a refuzat America și ce spune despre aurul olimpic de la Paris
U Craiova – Petrolul 4-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Campioana a...
Fanatik
U Craiova – Petrolul 4-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Campioana a făcut spectacol pe „Ion Oblemenco”
Cristi Balaj explică de ce Nsimba nu a fost eliminat pentru gesturile provocatoare...
Fanatik
Cristi Balaj explică de ce Nsimba nu a fost eliminat pentru gesturile provocatoare de la golul 2 cu Petrolul. Exclusiv
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Victor Becali, convins! Cine a fost 'cel mai mare antrenor român' din istorie:...
iamsport.ro
Victor Becali, convins! Cine a fost 'cel mai mare antrenor român' din istorie: 'E o diferență între el și cel mai bun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!