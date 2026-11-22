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Istvan Kovacs (42 de ani) a fost din nou în centrul atenției în SuperLiga, de data aceasta la meciul de sâmbătă CFR Cluj – Oțelul Galați 3-2, din cadrul etapei cu numărul 16. Arbitrul a fost contestat de gălățeni în prima repriză, pe final, în primul rând pentru penalty-ul acordat în favoarea ardelenilor după o ținere a lui Nuno Pedro asupra lui Drazic la un corner, iar la scurt timp pentru că

Istvan Kovacs, delegat de UEFA la Manchester City – Napoli din Champions League, imediat după polemicile din SuperLiga

Pe de altă parte însă, în repriza secundă Kovacs a eliminat și un jucător de la CFR Cluj, Renato Pantalon, tot pentru cumul de cartonașe galbene. În acest context, în mod special pentru atitudinea considerată arogantă vizavi de jucători afișată tradițional, „centralul” originar din Carei

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În schimb, în tot acest timp Istvan Kovacs continuă să fie extrem de apreciat la UEFA. Iar în acest sens mai mult decât relevant este faptul că arbitrul român a fost delegat la meciul Manchester City – Napoli, programat să se dispute marți seară în cadrul etapei cu numărul 5 din faza principală a UEFA Champions League.

El urmează să fie ajutat la cele două margini de către conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, brigada sa obișnuită de ceva timp de altfel, în vreme ce rolul de al patrulea arbitru i-a revenit lui Florin Andrei. În camera VAR au fost delegați pentru această partidă polonezul Tomasz Kwiatkowski și olandezul Dennis Higler.

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Ce a spus Cristi Balaj despre arbitrajul lui Istvan Kovacs de la meciul CFR Cluj – Oțelul Galați

, referindu-se doar la faza penalty-ului acordat pentru CFR Cluj după acel duel dintre Nuno Pedro și Drazic, fostul arbitru FIFA a apreciat că în principiu Kovacs a avut „acoperire regulamentară”, întrucât s-a putut observa în mod destul de clar că fotbalistul de la Oțelul și-a ținut ambele mâini pe adversarul direct de la acea fază pentru destul de mult timp.