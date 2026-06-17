Istvan Kovacs, delegat în premieră la CM 2026! Ce meci va arbitra românul

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Campionatul Mondial este în plină desfășurare. În premieră, turneul final are loc în trei țări diferite: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Deși România nu a reușit să se califice, țara noastră este reprezentată de cel mai bine cotat arbitru român: Istvan Kovacs, „central” ce a fost delegat la un meci extrem de important.

Istvan Kovacs, delegat în premieră la CM 2026

Istvan Kovacs este cel singurul „central” român de la Campionatul Mondial de pe continentul american. , arbitrul din Carei se va afla în . Alături de Kovacs vor fi și asistenți din țara noastră.

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Mai exact, arbitrul din Carei se va afla la centru la înfruntarea dintre Tunisia și Japonia, din etapa a doua a Grupei F. Alături de Istvan Kovacs, la cele două margini ale terenului vor oficia Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial este Juan Calderon (Costa Rica), iar arbitrul asistent de rezervă este Juan Carlos Mora (Costa Rica).

Partida dintre Tunisia și Japonia va avea loc duminică, 21 iunie, de la ora 07:00. Cu siguranță, acest moment este unul de referință pentru Istvan Kovacs, cel care a condus la centru, în ultimii ani, finalele tuturor competițiilor intercluburi din Europa: Champions League, Europa League și Conference League.

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Meci de care pe care între Tunisia și Japonia

Partida dintre Tunisia și Japonia este extrem de importantă în vederea stabilirii ierarhiei finale din Grupa F. Africanii au cedat cu un neverosimil 1-5 în prima rundă, contra Suedia, și trebuie să învingă pentru a mai spera la calificarea în fazele avansate ale competiției. De cealaltă parte, asiaticii au remizat, scor 2-2, cu Olanda.

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Înfrângerea Tunisiei a marcat și prima demisie de la Campionatul Mondial, conducătorii africani dându-l afară pe antrenorul Sabri Lamouchi. După această decizie, pe bancă se va afla Herve Renard. Înainte de partida de duminică, 21 iunie, Grupa F este condusă de către Suedia, iar pe locurile doi și trei se poziționează Olanda și Japonia.