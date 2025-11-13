Istvan Kovacs, delegat la un meci de care depinde soarta României la barajul pentru Mondialul din 2026

ADVERTISEMENT

După ce a condus în ultimele 10 zile meciurile Liverpool – Real Madrid 1-0, în UEFA Champions League, și Farul – FC Botoșani 2-0, în SuperLiga României, Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA și la o partidă din preliminariile Cupei Mondiale. Arbitrul român se va afla la centru pentru duelul dintre Slovacia și Irlanda de Nord, care va avea loc vineri, de la ora 21:45.

Istvan Kovacs, delegat de UEFA la meciul Slovacia – Irlanda de Nord din preliminariile Campionatului Mondial din 2026

Grupa A se numără printre cele mai strânse din preliminariile zonei europene pentru Cupa Mondială din 2026. După patru etape, Germania și Slovacia au câte 9 puncte, iar Irlanda de Nord are 6. Singura formație ieșită din calculele calificării este Luxemburg, care nu a obținut niciun punct până în acest moment.

Așadar, duelul de la Kosice dintre Slovacia și Irlanda de Nord, care va fi condus de Istvan Kovacs, este unul foarte important pentru ambele formații, care s-au întâlnit și în urmă cu două runde, câștig de cauză atunci având britanicii, scor 2-0. Cu o victorie în duelul de vineri, Slovacia își asigură prezența la baraj, păstrând chiar șanse la primul loc înainte de duelul cu Germania din ultima etapă. De cealaltă parte, nord-irlandezii ar deveni principalii favoriți la poziția secundă în cazul unui succes.

Cum ar putea fi ajutată România de delegarea lui Istvan Kovacs la Slovacia – Irlanda de Nord

România va juca sâmbătă la Zenica contra Bosniei și marți la Ploiești împotriva naționalei din San Marino. În cazul în care vor reuși să urce pe locul 2 în grupă după partidele din această lună, „tricolorii” ar putea să găzduiască semifinala barajului de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, România ar trebui să facă parte din urna 2 pentru tragerea la sorți, iar Slovacia se numără printre rivalele „tricolorilor” la acest capitol. În acest scenariu, naționala României ar avea nevoie ca slovacii să obțină cel mult 3 puncte din ultimele două partide rămase, cu Irlanda de Nord pe teren propriu și cu Germania în deplasare.

Cine va face parte din brigada lui Istvan Kovacs pentru meciul din preliminarii

Din brigada lui Istvan Kovacs pentru partida de la Kosice vor face parte tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi , disputată în etapa a 16-a a Superligii.

În camera VAR se vor afla alți doi arbitri din România, Cătălin Popa și Marcel Bîrsan. Așadar, de această dată Istvan Kovacs va conduce o brigadă 100% românească, spre deosebire de , când în camera VAR s-au aflat germanul Bastian Dankert și elvețianul Fedayi San.

Ce altă partidă a mai condus Istvan Kovacs în preliminariile CM 2026

Duelul dintre Slovacia și Irlanda de Nord va fi doar cel de-al doilea pe care Istvan Kovacs îl conduce în preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2026. Primul s-a disputat în octombrie și a fost un duel foarte tensionat, .