Istvan Kovacs, delegat la un meci tare din play-off! Unde l-a trimis Vassaras după ce Barcelona l-a reclamat la UEFA

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru din România, a fost delegat la un meci tare din play-off. Centralul, care recent a arbitrat duelul din Champions League dintre Barcelona și Atletico Madrid, a fost ales pentru partida FC Argeș – CFR Cluj.
Piteștenii primesc vizita celor de la CFR Cluj în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României. Ambele echipe au nevoie disperată de o victorie, întrucât trec printr-o formă destul de slabă și riscă ratarea calificării în cupele europene.
Ardelenii pleacă cu prima șansă, însă FC Argeș a arătat în acest sezon că poate să le pună mari probleme echipelor mai bine cotate. De altfel, în sezonul regulat, ardelenii au pierdut ambele meciuri, 0-2 în Gruia și 0-3 la Mioveni.
CCA a delegat un arbitru cu mare experiență pentru duelul dintre FC Argeș și CFR Cluj.Istvan Kovacs va fi la centru. Acesta va fi ajutat de asistenții Tunyogi Ferencz și Corb Ioan Alexandru, iar la VAR vor sta Dima Iulian și Rusandu Lucian. Observatorul jocului va fi Onița Andrei.
Recent, Istvan Kovacs a arbitrat duelul din manșa tur a sferturilor de finală din UEFA Champions League dintre Barcelona și Atletico Madrid. Catalanii l-au criticat în termeni duri pe central, despre care au spus că ar fi favorizat echipa adversă. Oficialii de pe Camp Nou au făcut chiar și o plângere la UEFA, însă aceasta nu a avut rezultat.
De asemenea, în etapa cu numărul 4 a play-off-ului Superligii României, Istvan Kovacs a arbitrat derby-ul pentru primul loc dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Centralul nu a comis erori evidente. În prima repriză, i-a acordat direct cartonașul roșu lui Etim pentru un fault dur.