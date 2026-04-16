Istvan Kovacs, delegat la un meci tare din play-off! Unde l-a trimis Vassaras după ce Barcelona l-a reclamat la UEFA

Istvan Kovacs a primit o nouă delegare importantă în play-off-ul Superligii, după controversele din Champions League. Arbitrul român va conduce un duel crucial pentru calificarea în cupele europene.
Alex Bodnariu
16.04.2026 | 15:36
Istvan Kovacs delegat la un meci tare din playoff Unde la trimis Vassaras dupa ce Barcelona la reclamat la UEFA
La ce meci a fost delegat Istvan Kovacs în Superliga României
Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru din România, a fost delegat la un meci tare din play-off. Centralul, care recent a arbitrat duelul din Champions League dintre Barcelona și Atletico Madrid, a fost ales pentru partida FC Argeș – CFR Cluj.

Istvan Kovacs a fost delegat la FC Argeș – CFR Cluj

Piteștenii primesc vizita celor de la CFR Cluj în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României. Ambele echipe au nevoie disperată de o victorie, întrucât trec printr-o formă destul de slabă și riscă ratarea calificării în cupele europene.

Ardelenii pleacă cu prima șansă, însă FC Argeș a arătat în acest sezon că poate să le pună mari probleme echipelor mai bine cotate. De altfel, în sezonul regulat, ardelenii au pierdut ambele meciuri, 0-2 în Gruia și 0-3 la Mioveni.

CCA a delegat un arbitru cu mare experiență pentru duelul dintre FC Argeș și CFR Cluj.Istvan Kovacs va fi la centru. Acesta va fi ajutat de asistenții Tunyogi Ferencz și Corb Ioan Alexandru, iar la VAR vor sta Dima Iulian și Rusandu Lucian. Observatorul jocului va fi Onița Andrei.

Istvan Kovacs i-a scos din minți pe catalani. Barcelona a făcut plângere la FIFA după arbitrajul din meciul cu Atletico

Recent, Istvan Kovacs a arbitrat duelul din manșa tur a sferturilor de finală din UEFA Champions League dintre Barcelona și Atletico Madrid. Catalanii l-au criticat în termeni duri pe central, despre care au spus că ar fi favorizat echipa adversă. Oficialii de pe Camp Nou au făcut chiar și o plângere la UEFA, însă aceasta nu a avut rezultat.

De asemenea, în etapa cu numărul 4 a play-off-ului Superligii României, Istvan Kovacs a arbitrat derby-ul pentru primul loc dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Centralul nu a comis erori evidente. În prima repriză, i-a acordat direct cartonașul roșu lui Etim pentru un fault dur.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
