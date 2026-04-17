Istvan Kovacs, din nou în centrul atenției! Ce a făcut la FC Argeș – CFR Cluj

Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat de CCA la meciul FC Argeș – CFR Cluj la scurt timp după ce s-a aflat în centrul unei controverse imense ca urmare a arbitrajului său din meciul FC Barcelona – Atletico Madrid 0-2, turul sferturilor de finală din UEFA Champions League. În finalul primei reprize a partidei de la Mioveni, arbitrul originar din Carei a generat un nou moment destul de ciudat.

Decizie ciudată luată de Istvan Kovacs în prelungirile primei reprize din FC Argeș – CFR Cluj

Concret, după o lovitură liberă executată de piteșteni, mingea a ajuns în careul ardelenilor, iar portarul Mihai Popa a ieșit pentru a reține. Nu a reușit să facă acest lucru din prima încercare, însă și pentru că a fost incomodat de un adversar. Din acest motiv, Kovacs a fluierat fault în atac. Până să se întâmple acest lucru însă, faza a continuat, Robert Moldoveanu a urmărit mingea respectivă, Popa a reușit să o înlăture din zona respectivă, iar atacantul lui FC Argeș a căzut, deși nu a fost faultat.

El nu a solicitat însă acordarea unei lovituri de la 11 metri și nu a făcut niciun gest în acest sens în direcția arbitrului. Astfel, el a dat semne că a înțeles că nu se putea dicta penalty la acea fază, chiar dacă momentul căderii sale a fost influențat de un contact minim cu portarul advers. Chiar și în aceste condiții, Istvan Kovacs i-a dat lui Robert Moldoveanu cartonaș galben, cel mai probabil pentru simulare, spre stupoarea celor de la FC Argeș.

FC Barcelona a făcut plângere la UEFA vizavi de Istvan Kovacs

Totul s-a petrecut ca urmare a faptului că arbitrul român nu a sancționat un henț făcut de Pubill în propriul careu în repriza a doua și l-a eliminat pe Pau Cubarsi în minutul 44, la scorul de 0-0, De asemenea, . :

„În urma meciului tur al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, disputat miercuri, 8 aprilie 2026, între FC Barcelona și Atlético de Madrid, Barcelona a depus o contestație cu privire la o decizie a arbitrului — pe 13 aprilie 2026, Organismul de Etică și Disciplină al UEFA a declarat contestația inadmisibilă”.