Sport

Istvan Kovacs, din nou în grațiile UEFA! Arbitrul român va conduce duelul de lux Italia – Franța

Cristian Măciucă
10.11.2026 | 12:01
Istvan Kovacs din nou in gratiile UEFA Arbitrul roman va conduce duelul de lux Italia Franta
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Istvan Kovacs, din nou în grațiile UEFA! Arbitrul român va conduce duelul de lux Italia - Franța. FOTO: hepta.ro
Istvan Kovacs a primit o nouă delegare de lux din partea UEFA. Arbitrul român va conduce la centru meciul Italia - Franța, din Liga Națiunilor, care se joacă pe masă cu calificarea în sferturi
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UEFA continuă să aibă încredere în Istvan Kovacs (41 de ani) și i-a oferit o nouă delegare de top. „Centralul” din Carei a fost desemnat să oficieze partida dintre Italia și Franța, care are loc joi, 12 noiembrie, de la ora 21:45.

Istvan Kovacs arbitrează Italia – Franța

Italia și Franța se vor înfrunta pe San Siro din Milano, în etapa a 5-a a Grupei A1 din Liga Națiunilor. Cele două foste campioane mondiale se află în luptă directă pentru primele două poziții, care asigură calificarea în sferturile de finală ale Nations League.

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UEFA a decis să îi încredințeze lui Istvan Kovacs una dintre cele mai tari confruntări ale acestei runde din Liga Naționilor. La partida din capitala modei, „centralul” din Carei va fi ajutat de arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Szabolcs Kovacs. În camera VAR se va afla olandezul Dennis Higler, care va fi asistat de românul Cătălin Sorin Popa.

Care e situația în Grupa A1

Înaintea duelului de foc de la Milano, Franța este lider în Grupa A1, cu 10 puncte obținute în patru meciuri. Italia se află pe locul al doilea, cu 7 puncte, urmată de Belgia, cu 6 puncte, și Turcia, care nu are niciun punct.

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În partida tur, care s-a jucat pe 2 octombrie, cele forțe ale fotbalului european au remizat, scor 1-1, pe Stade de France, din Paris. Michael Olise a deschis scorul pentru francezi, în timp ce Alessandro Bastoni a restabilit egalitatea.

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Kovacs a arbitrat toate cele trei finale europene

Delegarea la Italia – Franța reprezintă un nou meci important în cariera arbitrului în vârstă de 41 de ani. Românul este singurul arbitru din istorie care are în palmares toate cele trei finale ale competițiilor europene intercluburi. În 2022, Istvan Kovacs a condus finala Conference League, Roma- Feyenoord 1-0.

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Doi ani mai târziu, a arbitrat ultimul act din Europa League, în care Atalanta a trecut la scor de neprezentare de Bayer Leverkusen. Cea mai importantă delegare a venit în 2025, când Istvan Kovacs a primit finala Champions League, pe care PSG a câștigat-o cu scorul de 5-0 în fața lui Inter.

Istvan Kovacs a fost prezent și la Campionatul Mondial din 2026, unde a arbitrat două partide din faza grupelor: Tunisia – Japonia 0-4 și Iordania – Argentina 1-3.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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