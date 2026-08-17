Istvan Kovacs e OUT din Europa! Ce s-a întâmplat cu arbitrul din SuperLiga

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Istvan Kovacs (41 de ani) nu a fost delegat de UEFA la vreun meci din prima manșă a play-off-ului Champions League sau Europa League. „Centralul” român a fost implicat într-un scandal major la meciul pe care l-a condus în manșa secundă a turului 3 preliminar al CL, Bodo/Glimt – Union Saint-Gilloise 3-2.

Istvan Kovacs, ignorat de UEFA

În această săptămână se dispută prima manșă a play-off-ului în cele 3 competiții europene inter-cluburi, iar UEFA nu l-a delegat pe Istvan Kovacs la niciun meci. Prima partidă europeană din acest sezon pentru „centralul” român a fost una cu scandal. Săptămâna trecută, acesta a condus returul „dublei” dintre Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise, echipă la care evoluează Darius Olaru. Norvegienii s-au impus cu 3-2 după prelungiri și au avansat în play-off cu scorul general de 6-5, însă oaspeții au fost extrem de frustrați din cauza unei decizii luate de Istvan Kovacs, care a fost confruntat la final de patronul echipei.

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, iar cei de la Bodo/Glimt au profitat de superioritatea numerică și au obținut calificarea în play-off, în timp ce echipa lui Darius Olaru își va continua parcursul în Europa League. Recent, .

Istvan Kovacs, criticat de antrenorul lui Darius Olaru

La finalul meciului din Norvegia, Istvan Kovacs a fost criticat de antrenorul lui Darius Olaru de la Union Saint-Gilloise, belgianul David Hubert. Acesta a evidențiat faptul că eliminarea lui Van De Perre nu a fost corectă. „Primul cartonaș galben este cel care provoacă frustrare. Nici nu mă miră, pentru că și eu am primit cartonaș galben.

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Să spunem doar că au existat multe momente discutabile. Omul în cauză nu a avut situația sub control. Arbitrul nu a gestionat meciul. Nu voi insista prea mult asupra acestui subiect, pentru că i-am auzit deja amenințările. Vreau să fiu prudent și să nu mă aleg cu o amendă ulterior, dar nu s-a prezentat la meciul de astăzi”, declara tehnicianul la acel moment.