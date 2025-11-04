Sport

Istvan Kovacs, elogiat în The Athletic după Liverpool – Real Madrid 1-0! Faza penalty-ului neacordat, analizată în detaliu: „O decizie nepopulară, dar corectă”

Ce scrie presa internațională despre prestația lui Istvan Kovacs din duelul de 5 stele din Champions League, Liverpool - Real Madrid. Laude pentru arbitrul român.
Alex Bodnariu
05.11.2025 | 00:35
Istvan Kovacs elogiat in The Athletic dupa Liverpool Real Madrid 10 Faza penaltyului neacordat analizata in detaliu O decizie nepopulara dar corecta
Presa internațională a lăudat prestația lui Isvan Kovacs din Liverpool - Real Madrid 1-0
Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru din România, a fost delegat la meciul serii din UEFA Champions League, Liverpool – Real Madrid. „Cormoranii” s-au impus cu 1-0 pe Anfield, iar prestația centralului din Carei a fost lăudată de jurnaliști, deși a avut parte de o partidă dificilă, plină de momente tensionate.

Istvan Kovacs, figură frumoasă în Liverpool – Real Madrid, meciul serii din UEFA Champions League. Nu au lipsit momentele tensionate

Românul, care a condus finala UEFA Champions League din sezonul trecut, a fost ales de UEFA pentru duelul de cinci stele dintre Liverpool și Real Madrid. Brigada din țara noastră a avut o seară reușită, chiar dacă au existat și faze complicate, analizate inclusiv cu ajutorul sistemului VAR.

În prima repriză, Aurélien Tchouameni, fotbalistul celor de la Real Madrid, a atins mingea cu mâna la marginea suprafeței de pedeapsă. Inițial, Kovacs a acordat lovitură liberă pentru Liverpool, dar a fost chemat în fața monitoarelor pentru a revedea faza, întrucât infracțiunea s-ar fi comis în careu. În cele din urmă, centralul din Carei a decis să nu dicteze nici măcar lovitură liberă, considerând că gestul jucătorului lui Xabi Alonso nu a fost intenționat.

Pe finalul jocului, Istvan Kovacs l-a enervat pe Xabi Alonso. Arbitrul i-a arătat un cartonaș galben lui Carreras, iar antrenorul iberic a protestat vehement. Centralul din Carei a mers spre el, a încercat să-i explice ce a văzut și l-a avertizat și pe tehnician.

Laude pentru Istvan Kovacs după Liverpool – Real Madrid

Jurnaliștii de la The Athletic au avut doar cuvinte de laudă la adresa arbitrului român. Aceștia au subliniat curajul lui Kovacs în faza litigioasă din prima repriză și au scris că a făcut un meci foarte bun.

„Istvan Kovacs, arbitrul care a condus finala UEFA Champions League din sezonul trecut, a fost la centru și în partida de azi. Anfield a avut momente de frustrare în debutul meciului, după ce centralul român s-a aflat din greșeală în calea lui Mac Allister, la o intervenție asupra lui Valverde.

Tensiunile au crescut din nou când nu a acordat penalty pentru presupusul henț al lui Tchouameni. A fost o decizie nepopulară, curajoasă, dar corectă. Kovacs a condus jocul cu calm și autoritate, evitând cartonașele inutile. Ritmul a rămas alert, fluid, iar meritul i se datorează în mare măsură capacității sale de a se ține departe de fazele încinse, fără să întrerupă spectacolul”, au notat cei de la The Athletic.

