Istvan Kovacs este arbitrul momentului la CM 2026! Pierluigi Collina i-a oferit un cadou special pentru meciul istoric: „De asta l-am ales pe el”

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După ce a absentat de la partidele din prima rundă a Campionatului Mondial, Istvan Kovacs a primit o delegare importantă: va fi la centru în Tunisia – Japonia. Mai mult decât atât, arbitrul român a primit un cadou special de la conducătorul președintele Comisiei Arbitrilor FIFA și directorul departamentului de arbitraj, Pierluigi Collina.

Pierluigi Collina, cadou special pentru Istvan Kovacs la meciul 1000 de la Cupa Mondială

Partida dintre Tunisia și Japonia marchează meciul cu numărul 1000 din istoria Campionatelor Mondiale. Deoarece Istvan Kovacs a fost delegat la această partidă, românul va primi un tricou special din partea lui Pierluigi Collina. Președintele Comisiei Arbitrilor FIFA a transmis că „centralul” din Carei este cea mai bună opțiune pentru acest duel, iar acesta va face parte din istoria fotbalului.

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„L-am ales pe arbitrul pe care îl considerăm cel mai potrivit pentru acest meci. Faptul că este desemnat și pentru partida cu numărul 1.000 este doar o coincidență. Pentru el, însă, reprezintă ceva în plus, ceva cu adevărat special. Să arbitrezi un meci de la Cupa Mondială FIFA este întotdeauna un privilegiu uriaș și o mare onoare.

Să faci parte din istoria fotbalului, din istoria Cupei Mondiale FIFA, fiind pe teren la meciul cu numărul 1.000 este cu siguranță un moment unic. Am decis să realizăm un echipament special pentru această ocazie, cu detalii aurii – dungi pe mâneci și un ecuson cu trofeul și numărul 1.000”, a declarat Pierluigi Collina.

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🚨🚨| Pierluigi Collina unveils the special FIFA 1000th match Referee jersey.⬛️ — CentreGoals. (@centregoals)

Cum arată brigada lui Istvan Kovacs

Istvan Kovacs a primit tricoul special Adidas în fața colegilor săi din echipa de arbitri FIFA. Cadoul are dungi aurii pe mâneci și un ecuson aparte, pe care scrie: „Meciul 1000”. Același echipament va fi purtat și de arbitrii asistenți Ferencz Tunyogi și Mihai Marica la partida ce se va disputa la Monterrey.

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, 21 iunie, de la ora 07:00 și . „Centralul” român a făcut parte și din brigada de arbitri de la Campionatul Mondial Qatar 2022, unde a fost al patrulea oficial în opt rânduri.

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