Ce a făcut Istvan Kovacs înainte să-l arbitreze pe Chivu în Borussia Dortmund – Inter: „Să-l alergați pe Mbappe cu ei”. Video

Istvan Kovacs este cel mai bine cotat arbitru român. Pe lângă meciurile importante din UEFA Champions League, centralul din Carei și-a găsit timp și pentru a promova un celebru brand de pantofi.

Istvan Kovacs s-a apucat de reclame la pantofi

România se poate mândri cu prezențe constante ale arbitrilor români la cele mai importante competiții. Cel mai bun exemplu este Istvan Kovacs, care a arbitrat finala UEFA Champions League de anul trecut.

Interesant este faptul că arbitrul din Carei și-a găsit timp, , să promoveze un brand de pantofi. Biaggio a anunțat colaborarea cu celebrul arbitru român prin intermediul unui filmuleț postat pe rețelele de socializare.

În materialul video, Istvan Kovacs poartă un scurt dialog cu patronul brandului, iar replica de la final a stârnit hohote de râs. Persoana care a filmat totul a glumit cu Istvan Kovacs la final și a transmis că „îl va alerga pe Mbappe” cu noii pantofi.

Centralul din Carei nu se afla singur în clipul de promovare, acesta fiind însoțit de iubita sa, Denisa Fazakas. Ulterior, , patronul Biaggio, i-a urat succes lui Kovacs în partida dintre Borussia Dortmund și Inter din Champions League.

Istvan Kovacs, declarații superbe despre iubita sa

Istvan Kovacs a primit premiul de „Arbitrul Anului” la SUPER GALA FANATIK 2024. Centralul nu a venit singur la evenimentul menit să premieze excelența în sport, ci a fost alături de iubita sa, Denisa Fazakas.

După ce a primit premiul, . Totodată, centralul a ținut să o complimenteze pe Denisa Fazakas.

„Mulțumesc frumos pentru acest premiu, mă bucur că pot să fiu aici alături de dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc în primul rând Federației Române de Fotbal, domnului președinte, pentru că a putut să ne pună la dispoziție orice am avut nevoie ca să ne dezvoltăm într-un mod normal.

Doresc să mulțumesc Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru sprijinul acordat, domnului președinte Kyros Vassaras, nevestei mele frumoase. Aș dori să felicit toți jucătorii care au participat la Campionatul European, ne-ați făcut să ne simțim mândri, a fost o plăcere să vă urmărim de pe stadion”, a declarat Istvan Kovacs.