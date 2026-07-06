Istvan Kovacs, favorit să conducă finala Cupei Mondiale?! Fostul mare arbitru român, reacţie dură: „Este foarte posibil, dar tot nu şterge nenorocirile făcute!”

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este aproape de faza sferturilor de finală. România îl are ca reprezentant la turneul final pe Istvan Kovacs, „ și Japonia – Tunisia 4-0. După două prestații solide, arbitrul din Carei nu a prins niciun meci din șaisprezecimi sau optimi.

Va mai arbitra Istvan Kovacs la CM 2026?!

Cum I , fanii din România se întreabă dacă acesta va mai fi delegat la vreun meci de la turneul final. Pentru o analiză a acestei situații, FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Porumboiu, unul dintre cei mai importanți arbitri din istoria fotbalului intern și nu numai.

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Inițial, Adrian Porumboiu s-a ferit de un răspuns clar vizavi de Istvan Kovacs, ca ulterior să . Gabi Safta, analistul FANATIK, a început discuția: „Nu pot să nu vă întreb… La ce ne putem aștepta? Istvan Kovacs nu a fost delegat la niciun meci din șaisprezecimi și din optimi la Campionatul Mondial. Îl vom mai vedea la turneul final?”.

Adrian Porumboiu a răspuns fără să ezite: „De ce îmi stricați dispoziția? Nu mă interesează, nu vreau să continui discuția când îi aud numele lui și al încă unui arbitru. Nu mă aștept la nimic, nu am niciun scenariu în ceea ce îl privește pe Istvan Kovacs. Nu am niciun fel de intenție de a fi gelos sau frustrat pe cele două personaje.

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Nu știu ce se va întâmpla cu Istvan Kovacs. Dacă s-a implicat Infantino, președintele FIFA, în treaba cu Balogun… Eu zic că s-a implicat, nu putea să o facă doar Trump. E o competiție sportivă și nu poate nimeni să altereze acest lucru. E păcat că se întâmplă aceste lucruri, însă lumea nu va spune nimic!”.

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Are șanse Istvan Kovacs să arbitreze finala CM 2026?! Verdictul lui Adrian Porumboiu

Deși nu a arbitrat în ultimele două faze ale turneului, mai multe voci din lumea fotbalului susțin că finala Campionatului Mondial i-ar reveni lui Istvan Kovacs. Chiar dacă s-ar bucura ca un român să arbitreze ultimul act al competiției mondiale, Adrian Porumboiu amintește de gafele făcute de arbitrul din Carei în SuperLiga, astfel că „păcatele sale nu ar fi spălate”.

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„(n.r. – Sunt anumite zvonuri că Istvan Kovacs va primi finala Campionatului Mondial) Credeți că stau eu după trepădușul ăsta? Poate să arbitreze, după mine, 10 Campionate Mondiale. Nu mă interesează, nu sunt frustrat, eu am făcut lucruri serioase în viața asta! Când cineva este furat așa cum am fost eu, ce să mai zic? Nu mai am nicio plăcere! Au spus mulți că sunt eu frustrat, dar nu e adevărat!

Cu Istvan Kovacs nu am nicio treabă! M-aș bucura ca un român să arbitreze în finală, doar că participă la o competiție unde n-ar avea voie să participe. El nu avea voie să fie pe lista FIFA, asta după nenorocirile pe care le-a făcut în campionatul României. Am spus foarte clar că ar trebui să fie scos din arbitraj.

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Poate să îi dea o semifinală sau chiar finala, însă nu înseamnă că vor fi șterse din spate nenorocirile pe care le-a făcut. Eu vorbesc în cunoștință de cauză! Nu pot să pup pe cineva pe frunte după ce m-a hingherit, nu e cazul meu!”, a mai spus Adrian Porumboiu pentru FANATIK.