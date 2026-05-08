Istvan Kovacs, fază complicată în CFR Cluj – U Craiova. Oltenii, salvați de la VAR după un henț în careu comis de Rus

ADVERTISEMENT

Partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova are o miză uriașă în lupta pentru titlu. Orice moment al jocului este extrem de important, iar în repriza secundă VAR-ul a intervenit și i-a salvat pe ”alb-albaștri” de un penalty.

Cum a scapăt-o VAR-ul pe U Craiova de un posibil penalty cu CFR Cluj

În minutul 50 al întâlnirii din Gruia, care deschide , Istvan Kovacs s-a aflat în fața unei decizii extrem de grele la o fază de atac a formației pregătit de Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Introdus pe teren în startul reprizei secunde, Lorenzo Biliboc a fost lansat în adâncime cu o minge peste apărarea oltenilor. Tânărul atacant al CFR-ului a pătruns în partea stângă, a centrat în mijlocul careului de unde Andrei Cordea a șutat la poartă.

Balonul, care se îndrepta spre poartă, a fost respins cu cotul de Adrian Rus și clujenii au cerut lovitură de la 11 metri, dar Kovacs nu a acordat nimic. Faza a fost analizată în camera VAR de arbitrii Marcel Bîrsan și Cosmin Bojan, iar aceștia nici nu au mai ajuns la posibilul penalty, deoarece au descoperit o poziție de ofsaid la Biliboc pe faza inițială.

ADVERTISEMENT

Kovacs l-a pus la punct pe Cordea

În startul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, Istvan Kovacs a fost protagonistul unei scene încinse. În stilul său cazon, că a întrecut măsura.

ADVERTISEMENT

Kovacs a dictat destul de ușor un fault pentru olteni la un duel între Cordea și David Matei, iar jucătorul ardelenilor a protestat vehement la această decizie. ”Cu cine crezi că vorbești?”, i-a transmis ferm ”centralul” și astfel a pus punct discuției.

ADVERTISEMENT

Pancu a schimbat sistemul pentru duelul cu Universitatea Craiova

Fără victorie în fața Universității Craiova în actualul sezon, Daniel Pancu a luat o hotărâre neașteptată și . Tehnicianul a ales să evolueze în 3-4-3, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Duelul din este unul extrem de important. În cazul unei victorii, Universitatea Craiova își asigură în proporție foarte mare titlul de campioană. În caz contrar, lucrurile rămân în continuare deschise. Mai mult, un succes al CFR-ului ar aduce trupa lui Daniel Pancu mai aproape de o performanță puțin probabilă la un moment dat.