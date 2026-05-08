Sport

Istvan Kovacs, fază complicată în CFR Cluj – U Craiova. Oltenii, salvați de la VAR după un henț în careu comis de Rus

Repriza a doua a meciului CFR Cluj - U Craiova a început cu o fază extrem de complicată pentru brigada de arbitri condusă de Istvan Kovacs. Totul s-a rezolvat după intervenția VAR.
Traian Terzian
08.05.2026 | 22:42
Istvan Kovacs faza complicata in CFR Cluj U Craiova Oltenii salvati de la VAR dupa un hent in careu comis de Rus
ULTIMA ORĂ
CFR Cluj a cerut penalty cu U Craiova, VAR a descoperit un ofsaid. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova are o miză uriașă în lupta pentru titlu. Orice moment al jocului este extrem de important, iar în repriza secundă VAR-ul a intervenit și i-a salvat pe ”alb-albaștri” de un penalty.

Cum a scapăt-o VAR-ul pe U Craiova de un posibil penalty cu CFR Cluj

În minutul 50 al întâlnirii din Gruia, care deschide etapa a 8-a a play-off-ului SuperLigii, Istvan Kovacs s-a aflat în fața unei decizii extrem de grele la o fază de atac a formației pregătit de Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Introdus pe teren în startul reprizei secunde, Lorenzo Biliboc a fost lansat în adâncime cu o minge peste apărarea oltenilor. Tânărul atacant al CFR-ului a pătruns în partea stângă, a centrat în mijlocul careului de unde Andrei Cordea a șutat la poartă.

Balonul, care se îndrepta spre poartă, a fost respins cu cotul de Adrian Rus și clujenii au cerut lovitură de la 11 metri, dar Kovacs nu a acordat nimic. Faza a fost analizată în camera VAR de arbitrii Marcel Bîrsan și Cosmin Bojan, iar aceștia nici nu au mai ajuns la posibilul penalty, deoarece au descoperit o poziție de ofsaid la Biliboc pe faza inițială.

ADVERTISEMENT
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24.ro
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid

Kovacs l-a pus la punct pe Cordea

În startul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, Istvan Kovacs a fost protagonistul unei scene încinse. În stilul său cazon, ”centralul” l-a avertizat pe Andrei Cordea că a întrecut măsura.

ADVERTISEMENT
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu...
Digisport.ro
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani

Kovacs a dictat destul de ușor un fault pentru olteni la un duel între Cordea și David Matei, iar jucătorul ardelenilor a protestat vehement la această decizie. ”Cu cine crezi că vorbești?”, i-a transmis ferm ”centralul” și astfel a pus punct discuției.

ADVERTISEMENT

Pancu a schimbat sistemul pentru duelul cu Universitatea Craiova

Fără victorie în fața Universității Craiova în actualul sezon, Daniel Pancu a luat o hotărâre neașteptată și a schimbat sistemul de joc. Tehnicianul a ales să evolueze în 3-4-3, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Duelul din este unul extrem de important. În cazul unei victorii, Universitatea Craiova își asigură în proporție foarte mare titlul de campioană. În caz contrar, lucrurile rămân în continuare deschise. Mai mult, un succes al CFR-ului ar aduce trupa lui Daniel Pancu mai aproape de o performanță puțin probabilă la un moment dat.

ADVERTISEMENT
Adrian Mutu și Ciprian Marica au încercat să refacă execuția sezonului din fotbalul...
Fanatik
Adrian Mutu și Ciprian Marica au încercat să refacă execuția sezonului din fotbalul românesc! Care a fost deznodământul. Video
Roma Masters 2026. Surpriză uriașă pe tabloul principal. Djokovic, învins de un puști...
Fanatik
Roma Masters 2026. Surpriză uriașă pe tabloul principal. Djokovic, învins de un puști de 20 de ani
Ce i-a spus ultima oară Mircea Lucescu nepotului său, Matei: ”Uneori prezența este...
Fanatik
Ce i-a spus ultima oară Mircea Lucescu nepotului său, Matei: ”Uneori prezența este extraordinar de importantă”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!