Sport

Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026

Veste uriașă pentru Istvan Kovacs, care a fost delegat pentru a doua oară la Campionatul Mondial din 2026. „Centralul” din Carei va arbitra ultimul meci al lui Lionel Messi din faza grupelor
Cristian Măciucă
24.06.2026 | 16:07
Istvan Kovacs il arbitreaza pe Lionel Messi Al doilea meci pentru roman la CM 2026
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Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026. FOTO: Fanatik
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Ultima etapă din faza grupelor CM 2026 stă să înceapă, iar România a primit o veste extraordinară. Chiar dacă „tricolorii” nu se află la turneul final, țara noastră se mândrește cu arbitrul Istvan Kovacs. „Centralul” a primit o nouă delegare și va împărți dreptatea la meciul lui Lionel Messi.

Istvan Kovacs, arbitru la meciul lui Lionel Messi de la CM 2026

După ce a condus cu succes partida Tunisia – Japonia 0-4, meciul cu numărul 1000 al Campionatului Mondial, FIFA i-a încredințat lui Istvan Kovacs un nou meci puternic. „Centralul” în vârstă de 41 de ani va conduce meciul dintre Iordania și Argentina, ultimul din Grupa J de la CM 2026. Partida în care joacă naționala lui Lionel Messi va avea loc duminică, 28 iunie, de la ora 05:00. Tot atunci se va juca în paralel și Uzbekistan – Algeria.

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Alături de Istvan Kovacs vor fi și doi arbitri asistenți din România. Alături de „centralul” din Carei, la partida care se va disputa pe AT&T Stadium (Arlington, Texas), vor sta Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi mauritanianul Dahane Beida, iar arbitrul asistent de rezervă va fi Jerson dos Santos, din Angola.

Partida Iordania – Argentina va avea loc duminică, 28 iunie, de la ora 05:00, și va fi transmisă în direct pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Aventura lui Istvan Kovacs la turneul final de peste Ocean continuă și în etapa a 3-a din faza grupelor și, foarte probabil, forul continental îl va delega și în fazele eliminatorii, care vor avea loc în perioada 28 iunie – 19 iulie. Până atunci, Istvan Kovacs rămâne singurul arbitru din lume care a arbitrat toate cele trei finale ale competițiilor intercluburi din Europa: Champions League (2025), Europa League (2024) și Conference League (2022).

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Situația în Grupa J înainte de ultima etapă

După primele două etape din Grupa J, Argentina este deja calificată în 16-imi la CM 2026. Campioana mondială en-titre a bifat două victorii, 3-0, cu Algeria, și 2-0, cu Austria. Toate golurile de până acum ale „pumelor” au fost înscrise de Lionel Messi. Cu golaveraj de 5-0 și victorii împotriva Algeriei și Austriei, Argentina nu mai poate pierde locul 1 în Grupa J după meciul cu Iordania. În schimb, Algeria și Austria se vor duela pentru poziția secundă, deoarece fiecare are cât 3 puncte. Duelul Algeria – Austria va fi live pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, duminică, 28 iunie, de la ora 05:00. Meciul se va juca pe Arrowhead Stadium, din Kansas City, și va fi arbitrat de uzbecul Ilgiz Tantashev (42 de ani).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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