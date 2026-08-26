Istvan Kovacs, în centrul unui scandal uriaș după meciul arbitrat în Champions League! „Dacă nu eram o echipă din Israel, nu făcea asta”

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Cei supărați de această dată sunt israelienii, care-l acuză pe Istvan Kovacs de… antisemitism. Ce s-a întâmplat, de fapt? Centralul român l-a avertizat cu cartonașul galben pe Djibril Diop în minutul 89, pentru tragere de timp. I-a mai dat un galben în minutul 100 pentru un fault, după care l-a eliminat.

Istvan Kovacs este acuzat că a dezvantajat pe Hapoel Beer Sheva pentru că ar fi… o echipă din Israel

Djibril Diop l-a acuzat pe Kovacs, imediat după meci, că i-a dat al doilea galben doar după ce i-a văzut numărul, pentru a-l putea elimina. Mai mult, Diop l-a acuzat pe Kovasc că ar avea ceva cu poporul evreu și că i-ar fi dezavantajat pe Hapoel Beer Sheva pentru că sunt din Israel. Mai mult, Diop a „dezvăluit” ce i-a spus arbitrul în momentul în care l-a eliminat.

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„Cum puteți să spuneți orice despre cartonașele pe care le-am luat? Primul galben nici măcar nu trebuia acordat. Tot ce am făcut a fost să lovesc o minge care se afla pe tușa terenului. Am dat o minge afară și am luat galben, dar mingea nu ieșise.

Ce am de câștigat dacă trimit o minge departe? Astăzi oricum există mingi plasate la margine. Ce treabă are că am lovit o minge dacă jocul oricum s-a reluat imediat? Pentru ce am mai luat cartonaș galben? Arbitrul nici măcar nu a fluierat în primă fază la al doilea galben. I-am zis că nu mi-am atins adversarul și mi-a spus să plec. Pe urmă, s-a uitat la șortul meu, a văzut ce număr și mi-a zis ‘ești numărul 44’, apoi mi-a dat al doilea galben”, a declarat Diop.

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Djibril Diop se plânge că a fost eliminat „gratuit”. Arbitrajul VAR nu a intervenit, deși israelienii au cerut asta

Totodată, senegalezul spune că a insistat ca Mai mult, a lăsat să se înțeleagă că brigada de arbitri ar fi dezavantajat Beer Sheva tocmai pentru că ar fi o echipă din Israel.

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„I-am zis să se ducă la VAR și să verifice faza. I-am cerut expres asta. Eliel Peretz s-a dus și el la arbitru și i-am spus că nu a fost un fault care să merite al doilea galben și că se poate întoarce la VAR.

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Arbitrul mi-a dat senzația că urma să se ducă la VAR, dar în final n-a mai făcut-o. Când am ieșit de pe teren, i-am cerut și celui de-al patrulea arbitru să se verifice faza, dar nu s-a întâmplat nimic. . N-ar fi trebuit să ies de pe teren.

Cred că dacă nu eram o echipă din Israel nu ar mai fi făcut asta. Ne-a dat multe cartonașe galbene comparativ cu cealaltă echipă. Mă lași să plec și apoi mă chemi înapoi după ce îmi vezi numărul?”, a declarat Djibril Diop, conform presei Israel.