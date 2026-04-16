Istvan Kovacs, în pericol?! Joan Laporta nu reununță și l-a contactat pe Aleksander Ceferin, șeful UEFA

ADVERTISEMENT

Joan Laporta nu a mai rezistat după dubla cu Atlético Madrid și a trecut la fapte. Eliminarea din UEFA Champions League, venită după două meciuri pline de faze controversate, l-a scos din sărite pe șeful Barcelonei, care a decis să-i ceară explicații direct lui Aleksander Čeferin.

Barcelona acuză arbitrajul după eliminarea din UCL

Barcelona a părăsit competiția după o dublă cu Atlético Madrid plină de decizii la limită luate de arbitri. În retur, disputat pe Metropolitano, brigada condusă de Clément Turpin a fost în centrul atenției, iar mai multe faze au inflamat serios spiritele în tabăra blaugrana. Catalanii au avut un gol anulat pentru ofsaid, iar Eric Garcia a fost trimis la vestiare.

ADVERTISEMENT

Nici turul nu a fost lipsit de controverse. La meciul de pe Camp Nou, arbitrajul lui , a fost contestat dur de oficialii Barcelonei. Catalanii au reclamat un penalty clar neacordat la un henț în careu, dar și eliminarea lui Cubarsí, considerată mult prea ușoară. În plus, au existat și alte faulturi ale jucătorilor lui Atlético care, în opinia lor, au fost tratate prea permisiv.

Laporta a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Čeferin după dubla cu Atletico

Decizia care a pus capac a venit în repriza a doua a returului, când , deși arbitrul acordase inițial doar cartonaș galben. Pentru oficialii Barcelonei, momentul a fost picătura care a umplut paharul.

ADVERTISEMENT

Conform , acesta și i-a transmis nemulțumirea clubului. Relația dintre cei doi este una bună, mai ales după ce Barcelona a făcut pași înapoi din proiectul Superligii și s-a reapropiat de UEFA, iar Laporta a profitat de acest lucru pentru a cere explicații clare. La final, Laporta a ieșit public și a vorbit fără ocolișuri despre arbitraj, pe care l-a considerat inacceptabil.

ADVERTISEMENT

„În urma meciului tur al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, disputat miercuri, 8 aprilie 2026, între FC Barcelona și Atlético de Madrid, Barcelona a depus o contestație cu privire la o decizie a arbitrului — pe 13 aprilie 2026, Organismul de Etică și Disciplină al UEFA a declarat contestația inadmisibilă”, a fost, în primă fază, răspunsul UEFA după demersurile catalanilor.