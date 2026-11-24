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disputat în cadrul După ce în principiu a avut parte de o partidă liniștită, fără mari evenimente din perspectiva arbitrajului, ducând în consecință jocul foarte bine, românul a întâmpinat probleme destul de mari chiar la final.

Istvan Kovacs, înconjurat de jucătorii lui Manchester City imediat după finalul meciului cu Napoli din Champions League

Mai exact, el a dictat doar două minute de prelungire pentru repriza a doua. În plus, a fluierat imediat după ce s-au scurs cele 120 de secunde, chestiune care i-a enervat la culme, în mod evident, pe jucătorii lui City, care își doreau să obțină victoria în prelungiri după ce au revenit de două ori pe tabela de marcaj și se aflau atunci în atac.

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Kovacs a fost înconjurat la mijlocul terenului de fotbaliști care îi cereau explicații pentru această decizie. Astfel, în acest context „centralul” din Carei a avut nevoie de „întăriri”, respectiv de colegii săi de brigadă, tot din România, care au venit repede în acea zonă pentru a încerca și ei să îi mai tempereze pe jucători.

Istvan Kovacs, huiduit de fanii lui Manchester City prezenți pe stadion

Cherki a fost surprins la un moment dat înjurând în timp ce pleca de acolo. În cele din urmă, Istvan Kovacs a reușit să se impună și i-a trimis pe fotbaliști la vestiare. La scurt timp, acest episod a început să se propage pe rețelele de socializare. Mai multe persoane care au fost pe stadion au informat prin intermediul X că suporterii lui City l-au huiduit copios pe Kovacs în timp ce acesta ieșea de pe gazon alături de colegii lui.

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Motivul ar fi reprezentat de faptul că fanii susțin că românul ar fi fluierat finalul meciului chiar cu 20 de secunde înainte ca prelungirile arătate de el să se încheie: „Huiduieli pentru arbitru la finalul meciului lui Manchester City. Tabela de pe stadion arăta că mai erau minim 20 de secunde rămase când Istvan Kovacs a fluierat finalul, în timp ce City era în atac”.