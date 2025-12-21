Istvan Kovacs, „înțepat” de Alex Dobre după FCSB – Rapid 2-1: „La noi, cu penalty-urile, mai greu”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Alex Dobre mai voia un penalty de la Istvan Kovacs în FCSB – Rapid 2-1

Alex Dobre a pus tunurile pe Istvan Kovacs după FCSB – Rapid 2-1. Căpitanul giuleștenilor a cerut și un al doilea penalty în derby-ul de pe Arena Națională.

Alexandru Dobre a marcat golul de onoare al Rapidului Căpitanul alb-vișiniilor a punctat din singurul penalty primit de lider în acest campionat.

Istvan Kovacs a arătat punctul cu var în minutul 84 după ce Daniel Graovac l-a faultat pe Claudiu Petrila în urma unui duel între Adi Șut și Jakub Hromada.

„Sunt trist, supărat, nu prea am multe cuvinte să spun, dezamăgitor. Am făcut o primă repriză slabă, în a doua ne-am revenit, am urcat pressing-ul. Se pare că ne-a ieșit, dar nu a fost suficient.

Consider că la Hromada a fost penalty, dar asta este. L-am și rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor… Dar noi cu penalty-urile…, nu prea.

FCBS este o echipă care joacă în cupele europene, dar consider că puteam reveni în joc. Cred că i-am dominat spre sfârșit. Sunt trist, dezamăgit. îmi doream victoria foarte mult.

Campionatul este ca un maraton, ai perioade mai bune, mai puțin bune. Vom face un rezumat clar asupra a ce s-a jucat până acum. Sper să arătăm altă față din anul următor, să prindem play-off-ul și să ne ridicăm la standardul suporterilor noștri. Nu pot exprima supărarea pe care o am. Obiectivul nostru este să prindem cupele europene. Dacă câștigăm titlul, este un bonus”, a declarat Alex Dobre, după FCSB – Rapid 2-1.