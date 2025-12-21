Sport

Istvan Kovacs, „înțepat” de Alex Dobre după FCSB – Rapid 2-1: „La noi, cu penalty-urile, mai greu”

Istvan Kovacs le-a dat celor de la Rapid primul penalty din acest campionat, dar Alex Dobre e nemulțumit. Căpitanul giuleștenilor mai voia un 11 metri cu FCSB
Cristian Măciucă
21.12.2025 | 23:00
Istvan Kovacs intepat de Alex Dobre dupa FCSB Rapid 21 La noi cu penaltyurile mai greu
ULTIMA ORĂ
Istvan Kovacs, „înțepat” de Alex Dobre după FCSB - Rapid 2-1: „La noi, cu penalty-urile, mai greu”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Alex Dobre a pus tunurile pe Istvan Kovacs după FCSB – Rapid 2-1. Căpitanul giuleștenilor a cerut și un al doilea penalty în derby-ul de pe Arena Națională.

Alex Dobre mai voia un penalty de la Istvan Kovacs în FCSB – Rapid 2-1

Alexandru Dobre a marcat golul de onoare al Rapidului în derby-ul pierdut în fața FCSB-ului, scor 1-2. Căpitanul alb-vișiniilor a punctat din singurul penalty primit de lider în acest campionat.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a arătat punctul cu var în minutul 84 după ce Daniel Graovac l-a faultat pe Claudiu Petrila. Oaspeții au cerut penalty și în minutul 90+3, în urma unui duel între Adi Șut și Jakub Hromada.

„Sunt trist, supărat, nu prea am multe cuvinte să spun, dezamăgitor. Am făcut o primă repriză slabă, în a doua ne-am revenit, am urcat pressing-ul. Se pare că ne-a ieșit, dar nu a fost suficient.

ADVERTISEMENT
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Digi24.ro
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan

Consider că la Hromada a fost penalty, dar asta este. L-am și rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor… Dar noi cu penalty-urile…, nu prea.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

FCBS este o echipă care joacă în cupele europene, dar consider că puteam reveni în joc. Cred că i-am dominat spre sfârșit. Sunt trist, dezamăgit. îmi doream victoria foarte mult.

Campionatul este ca un maraton, ai perioade mai bune, mai puțin bune. Vom face un rezumat clar asupra a ce s-a jucat până acum. Sper să arătăm altă față din anul următor, să prindem play-off-ul și să ne ridicăm la standardul suporterilor noștri. Nu pot exprima supărarea pe care o am. Obiectivul nostru este să prindem cupele europene. Dacă câștigăm titlul, este un bonus”, a declarat Alex Dobre, după FCSB – Rapid 2-1.

ADVERTISEMENT
Veștile rele continuă pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Atalanta
Fanatik
Veștile rele continuă pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Atalanta
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Rapid 2-1: „Ce emoţii când ei...
Fanatik
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Rapid 2-1: „Ce emoţii când ei nu au nicio ocazie?” Cum l-a enervat Istvan Kovacs: „Nenorocea lumea!”
De necrezut! Jake Paul a pus mâna pe o avere după meciul cu...
Fanatik
De necrezut! Jake Paul a pus mâna pe o avere după meciul cu Anthony Joshua! Peste 5.000.000 de dolari pe minut a încasat influencerul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
iamsport.ro
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!