Istvan Kovacs l-a iertat pe Darius Olaru în Bodo/Glimt – St. Gilloise din Champions League! Mijlocașul a ieșit accidentat și arbitrul român a acordat un roșu. Video

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Istvan Kovacs (41 de ani) a arbitrat marți seară meciul dintre Bodo/Glimt și Royale Union Saint-Gilloise, manșa a doua a turului trei preliminar din UEFA Champions League. Turul de săptămâna trecută din Belgia s-a încheiat la egalitate, scor 3-3. În această partidă retur, Darius Olaru (28 de ani) a fost titular la formația belgiană, așa cum de altfel s-a întâmplat și în prima manșă.

Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise, meci cu multe evenimente pentru Istvan Kovacs și Darius Olaru

Asemenea duelului din tur, și acest meci a avut parte de foarte multe evenimente, iar în unele dintre ele au fost implicați inclusiv cei doi români de pe teren. În minutul 50, la scorul de 0-0, fostul fotbalist de la FCSB a comis un fault din spate asupra unui adversar, dar Kovacs a decis în cele din urmă să nu îi acorde cartonașul galben.

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Istvan Kovacs forgave Olaru — TheFootballZone (@football_t69515)

Ulterior, în minutul 73, la scorul de 1-1, internaționalul român a rămas întins pe teren acuzând probleme medicale, iar la scurt timp el a fost înlocuit cu Biondic. În minutul 87, la 2-1 pentru Bodo/Glimt, cei de la Saint-Gilloise au solicitat acordarea unui penalty, dar a considerat că nu se impunea o astfel de decizie, astfel încât a lăsat jocul să continue.

Olaru injured — TheFootballZone (@football_t69515)

Union appealed for a penalty, but Kovacs refused. — TheFootballZone (@football_t69515)

Ieșit de pe teren accidentat, Darius Olaru este eliminat din Champions League și continuă în play-off-ul din Europa League alături de echipa sa

Apoi, în minutul 90+7, după ce belgienii reușiseră să egaleze la 2 în minutul 88, arbitrul român a eliminat un jucător de la echipa lui Olaru, pe Van De Perre, pentru cumul de cartonașe galbene, după ce, cel mai probabil, a fost „sfătuit” în acest sens de către colegii lui din camera VAR, întrucât Kovacs a așteptat destul de mult până să îi arate respectivului al doilea cartonaș galben.

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Istvan Kovacs gives a red card to a Union player — TheFootballZone (@football_t69515)

În cele din urmă, meciul s-a terminat cu scorul de 2-2, astfel că a fost nevoie de prelungiri pentru a se decide echipa calificată în play-off-ul Champions League, după acel 3-3 din tur. În minutul 117, Bodo/Glimt a dat lovitura prin Helmersen, astfel încât a mers mai departe în această competiție. Așadar, Darius Olaru și Royale Union Saint-Gilloise își vor continua parcursul european din acest sezon în play-off-ul din Europa League.