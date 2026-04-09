Oficial: Istvan Kovacs şi încă doi arbitri români vor oficia la Campionatul Mondial 2026! Anunțul momentului pentru arbitrajul românesc

Cel mai bine cotat arbitru român, Istvan Kovacs, a primit vestea cea mare cu privire la prezența la Cupa Mondială din vară, ce se va disputa în Statele Unite, Canada și Mexic.
Mihai Alecu
09.04.2026 | 18:27
Istvan Kovacs va fi prezent la Cupa Mondială 2026. Foto: Fanatik
Istvan Kovacs este unul dintre arbitrii ce fac parte din lista centralilor ce urmează să fie prezenți la Cupa Mondială din vară. Pentru acesta va fi al doilea turneu final după cel din 2022, din Qatar, când a fost rezervă la mai multe confruntări.

Istvan Kovacs, selectat în lotul arbitrilor care vor merge la Cupa Mondială 2026

Ultimii ani au fost de succes pentru Istvan Kovacs, asta după ce centralul român a condus finalele tuturor competițiilor importante, Conference League, Europa League și Champions League. Acum, acesta va fi din nou parte din cea mai importantă întrecere din fotbal, Cupa Mondială.

Istvan Kovacs a fost ales pe lista arbitrilor care urmează să fie prezenți la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Alături de el, alți doi români se mai află pe listă, asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, conform informațiilor oficiale transmise de FIFA.  Acum rămâne de văzut cât de multe meciuri urmează să prindă la centru arbitrul născut la Carei.

Istvan Kovacs nu a prins vreun meci la centru la Cupa Mondială din Qatar

Prezența arbitrului român Istvan Kovacs la Cupa Mondială din Qatar 2022 a fost una discretă, deși acesta era considerat unul dintre cei mai promițători centrali europeni ai momentului. Kovacs a fost inclus pe lista oficială a arbitrilor FIFA și a participat la turneul final, însă nu a fost delegat niciodată la centru, fiind utilizat exclusiv în rol de arbitru de rezervă.

El a făcut parte din brigăzile mai multor partide importante, printre care Qatar – Ecuador (meciul de deschidere), Uruguay – Coreea de Sud, Argentina – Mexic, Spania – Germania, Ecuador – Senegal, Arabia Saudită – Mexic, Croația – Belgia și Portugalia – Elveția, acumulând în total opt delegări, toate în postura de al patrulea oficial.

Aventura arbitrului român la Mondial s-a încheiat înainte de faza sferturilor de finală, când FIFA a decis trimiterea acasă a unei părți dintre arbitrii care nu mai intrau în calculele pentru fazele superioare, iar Istvan Kovacs s-a aflat pe această listă. Decizia a stârnit surprindere, mai ales în contextul în care românul arbitra în acel an o semifinală de Liga Campionilor și finala Conference League.

Lista completă a arbitrilor care vor oficia la CM 2026

Un total de 52 de arbitri centrali, 88 de aribitri asistenţi şi 30 de arbitri video VAR, din toate cele 6 confederaţii vor arbitra la CM 2026 în cele 104 meciuri ale competiţiei ce se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic în iunie şi iulie.

lista arbitri la cm 2026
Lista oficiala de arbitri ce vor oficia la CM 2026

Arbitri de centru aleşi de FIFA

  • Abdulrahman AL JASSIM
  • Khalid AL TURAIS
  • Yusuke ARAKI
  • Omar Abdulkadir ARTAN
  • Pierre ATCHO
  • Ivan BARTON
  • Dahane BEIDA
  • Juan Gabriel BENITEZ
  • Juan CALDERON
  • Raphael CLAUS
  • Ismail ELFATH
  • Espen ESKAS
  • Alireza FAGHANI
  • Yael FALCON PEREZ
  • Drew FISCHER
  • Cristian GARAY
  • Katia GARCIA
  • Mustapha GHORBAL
  • Alejandro HERNANDEZ
  • Dario HERRERA
  • Jalal JAYED
  • Campbell-Kirk KAWANA-WAUGH
  • Istvan KOVACS
  • Francois LETEXIER
  • Ning MA
  • Adham MAKHADMEH
  • Danny MAKKELIE
  • Szymon MARCINIAK
  • Maurizio MARIANI
  • Hector Said MARTINEZ
  • Amin MOHAMED
  • Oshane NATION
  • Glenn NYBERG
  • Michael OLIVER
  • Omar AL ALI
  • Kevin ORTEGA
  • Tori PENSO
  • Joao PINHEIRO
  • Ramon ABBATI
  • Cesar RAMOS
  • Andres ROJAS
  • Sandro SCHAERER
  • Ilgiz TANTASHEV
  • Anthony TAYLOR
  • Gustavo TEJERA
  • Facundo TELLO
  • Abongile TOM
  • Clement TURPIN
  • Jesus VALENZUELA
  • Slavko VINCIC
  • Wilton SAMPAIO
  • Felix ZWAYER

Arbitri de linie selectaţi de FIFA pentru Campionatul Mondial din Statele Unite

  • Amos ABEIGNE
  • Mahmoud ABOUELREGAL
  • Mostafa AKARKAD
  • Mohammed AL ABAKRY
  • Mohamed AL HAMMADI
  • Mohammad AL KALAF
  • Saoud AL MAQALEH
  • Taleb AL MARRI
  • Ahmad AL ROALLE
  • Lyes ARFA
  • Kyle ATKINS
  • Carlos BARREIRO
  • Micheal BARWEGEN
  • Isaak BASHEVKIN
  • Mahbod BEIGI
  • Juan Pablo BELATTI
  • Gary BESWICK
  • Daniele BINDONI
  • Marco BISGUERRA
  • Zakaria BRINSI
  • Bruno BOSCHILIA
  • Bruno PIRES
  • Stuart BURT
  • Eduardo CARDOZO
  • Gabriel CHADE
  • Danilo MANIS
  • Nicolas DANOS
  • Stephane DE ALMEIDA
  • Jan DE VRIES
  • Maximiliano DEL YESSO
  • Christian DIETZ
  • Boris DITSOGA
  • Jan Erik ENGAN
  • Rodrigo FIGUEIREDO
  • Timur GAYNULLIN
  • Mokrane GOURARI
  • Alexander GUZMAN
  • Ahmed HOSSAM TAHA
  • Jerson SANTOS
  • Bruno JESUS
  • Robert KEMPTER
  • Tomaz KLANCNIK
  • Andraz KOVACIC
  • Adam KUPSIK
  • George LAKRINDIS
  • James LINDSAY
  • Tomasz LISTKIEWICZ
  • Walter LOPEZ
  • Luciano MAIA
  • James MAINWARING
  • Mihai MARICA
  • Brooke MAYO
  • Jun MIHARA
  • Juan Carlos MORA
  • David MORAN
  • Tulio MORENO
  • Alberto MORIN
  • Cyril MUGNIER
  • Cristian NAVARRO
  • Kathryn NESBITT
  • Elvis NOUPUE
  • Adam NUNN
  • Michael ORUE
  • Benjamin PAGES
  • Corey PARKER
  • Antonio PUPIRO
  • Rafael ALVES
  • Christian RAMIREZ
  • Sandra RAMIREZ
  • Mehdi RAHMOUNI
  • Jose RETAMAL
  • Miguel ROCHA
  • Facundo RODRIGUEZ
  • Milciades SALDIVAR
  • Diego SANCHEZ
  • Zakhele SIWELA
  • Andreas SODERKVIST
  • Hessel STEEGSTRA
  • Nicolas TARAN
  • Alberto TEGONI
  • Isaac TREVIS
  • Andrey TSAPENKO
  • Ferencz TUNYOGI
  • Jorge URREGO
  • Caleb WALES
  • Abbes Akram ZERHOUNI
  • Fei ZHOU

Arbitri VAR la Cupa Mondială 2026

  • Khamis AL-MARRI
  • Abdullah ALSHEHRI
  • Mahmoud ASHOUR
  • Ivan BEBEK
  • Jerome BRISARD
  • Bastian DANKERT
  • Carlos DEL CERRO GRANDE
  • Marco DI BELLO
  • Joe DICKERSON
  • Rob DIEPERINK
  • Hamza EL FARIQ
  • Shaun EVANS
  • Fu MING
  • Nicolas GALLO
  • Antonio GARCIA
  • Jarred GILLETT
  • Leodan GONZALEZ
  • Tatiana GUZMAN
  • Dennis HIGLER
  • Tomasz KWIATKOWSKI
  • Juan LARA
  • Hernan MASTRANGELO
  • Erick MIRANDA
  • Mohammed OBAID KHADIM
  • Guillermo PACHECO
  • Fedayi SAN
  • Juan SOTO
  • Rodolpho TOSKI
  • Bram VAN DRIESSCHE
  • Armando VILLARREAL
