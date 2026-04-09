Oficial: Istvan Kovacs şi încă doi arbitri români vor oficia la Campionatul Mondial 2026! Anunțul momentului pentru arbitrajul românesc

Istvan Kovacs va fi prezent la Cupa Mondială 2026. Foto: Fanatik
Istvan Kovacs este unul dintre arbitrii ce fac parte din lista centralilor ce urmează să fie prezenți la Cupa Mondială din vară. Pentru acesta va fi al doilea turneu final după cel din 2022, din Qatar, când a fost rezervă la mai multe confruntări.
Istvan Kovacs, selectat în lotul arbitrilor care vor merge la Cupa Mondială 2026
Ultimii ani au fost de succes pentru Istvan Kovacs, asta după ce centralul român a condus finalele tuturor competițiilor importante, Conference League, Europa League și Champions League. Acum, acesta va fi din nou parte din cea mai importantă întrecere din fotbal, Cupa Mondială.
Istvan Kovacs a fost ales pe lista arbitrilor care urmează să fie prezenți la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Alături de el, alți doi români se mai află pe listă, asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, conform informațiilor oficiale transmise de FIFA. Acum rămâne de văzut cât de multe meciuri urmează să prindă la centru arbitrul născut la Carei.
Istvan Kovacs nu a prins vreun meci la centru la Cupa Mondială din Qatar
Prezența arbitrului român Istvan Kovacs la Cupa Mondială din Qatar 2022 a fost una discretă, deși acesta era considerat unul dintre cei mai promițători centrali europeni ai momentului. Kovacs a fost inclus pe lista oficială a arbitrilor FIFA și a participat la turneul final, însă nu a fost delegat niciodată la centru, fiind utilizat exclusiv în rol de arbitru de rezervă.
El a făcut parte din brigăzile mai multor partide importante, printre care Qatar – Ecuador (meciul de deschidere), Uruguay – Coreea de Sud, Argentina – Mexic, Spania – Germania, Ecuador – Senegal, Arabia Saudită – Mexic, Croația – Belgia și Portugalia – Elveția, acumulând în total opt delegări, toate în postura de al patrulea oficial.
Aventura arbitrului român la Mondial s-a încheiat înainte de faza sferturilor de finală, când FIFA a decis trimiterea acasă a unei părți dintre arbitrii care nu mai intrau în calculele pentru fazele superioare, iar Istvan Kovacs s-a aflat pe această listă. Decizia a stârnit surprindere, mai ales în contextul în care românul arbitra în acel an o semifinală de Liga Campionilor și finala Conference League.
Lista completă a arbitrilor care vor oficia la CM 2026
Un total de 52 de arbitri centrali, 88 de aribitri asistenţi şi 30 de arbitri video VAR, din toate cele 6 confederaţii vor arbitra la CM 2026 în cele 104 meciuri ale competiţiei ce se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic în iunie şi iulie.
Arbitri de centru aleşi de FIFA
Abdulrahman AL JASSIM
Khalid AL TURAIS
Yusuke ARAKI
Omar Abdulkadir ARTAN
Pierre ATCHO
Ivan BARTON
Dahane BEIDA
Juan Gabriel BENITEZ
Juan CALDERON
Raphael CLAUS
Ismail ELFATH
Espen ESKAS
Alireza FAGHANI
Yael FALCON PEREZ
Drew FISCHER
Cristian GARAY
Katia GARCIA
Mustapha GHORBAL
Alejandro HERNANDEZ
Dario HERRERA
Jalal JAYED
Campbell-Kirk KAWANA-WAUGH
Istvan KOVACS
Francois LETEXIER
Ning MA
Adham MAKHADMEH
Danny MAKKELIE
Szymon MARCINIAK
Maurizio MARIANI
Hector Said MARTINEZ
Amin MOHAMED
Oshane NATION
Glenn NYBERG
Michael OLIVER
Omar AL ALI
Kevin ORTEGA
Tori PENSO
Joao PINHEIRO
Ramon ABBATI
Cesar RAMOS
Andres ROJAS
Sandro SCHAERER
Ilgiz TANTASHEV
Anthony TAYLOR
Gustavo TEJERA
Facundo TELLO
Abongile TOM
Clement TURPIN
Jesus VALENZUELA
Slavko VINCIC
Wilton SAMPAIO
Felix ZWAYER
Arbitri de linie selectaţi de FIFA pentru Campionatul Mondial din Statele Unite