Oficial: Istvan Kovacs şi încă doi arbitri români vor oficia la Campionatul Mondial 2026! Anunțul momentului pentru arbitrajul românesc

Istvan Kovacs este unul dintre arbitrii ce fac parte din lista centralilor ce urmează să fie prezenți la Cupa Mondială din vară. Pentru acesta va fi al doilea turneu final după cel din 2022, din Qatar, când a fost rezervă la mai multe confruntări.

Istvan Kovacs, selectat în lotul arbitrilor care vor merge la Cupa Mondială 2026

Ultimii ani au fost de succes pentru Istvan Kovacs, asta după ce centralul român a condus finalele tuturor competițiilor importante, Conference League, Europa League și Champions League. Acum, acesta va fi din nou parte din cea mai importantă întrecere din fotbal, Cupa Mondială.

Istvan Kovacs a fost ales pe lista arbitrilor care urmează să fie prezenți la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Alături de el, alți doi români se mai află pe listă, asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, conform . Acum rămâne de văzut cât de multe meciuri urmează să prindă la centru arbitrul născut la Carei.

Istvan Kovacs nu a prins vreun meci la centru la Cupa Mondială din Qatar

Prezența arbitrului român Istvan Kovacs la Cupa Mondială din Qatar 2022 a fost una discretă, deși acesta era considerat unul dintre cei mai promițători centrali europeni ai momentului. Kovacs a fost inclus pe lista oficială a arbitrilor FIFA și a participat la turneul final, însă nu a fost delegat niciodată la centru, fiind utilizat exclusiv în rol de arbitru de rezervă.

El a făcut parte din brigăzile mai multor partide importante, printre care Qatar – Ecuador (meciul de deschidere), Uruguay – Coreea de Sud, Argentina – Mexic, Spania – Germania, Ecuador – Senegal, Arabia Saudită – Mexic, Croația – Belgia și Portugalia – Elveția, acumulând în total opt delegări, toate în postura de al patrulea oficial.

Aventura arbitrului român la Mondial s-a încheiat înainte de faza sferturilor de finală, când FIFA a decis trimiterea acasă a unei părți dintre arbitrii care nu mai intrau în calculele pentru fazele superioare, iar Istvan Kovacs s-a aflat pe această listă. Decizia a stârnit surprindere, mai ales în contextul în care românul arbitra în acel an o semifinală de Liga Campionilor și finala Conference League.

Lista completă a arbitrilor care vor oficia la CM 2026

Un total de 52 de arbitri centrali, 88 de aribitri asistenţi şi 30 de arbitri video VAR, din toate cele 6 confederaţii vor arbitra la CM 2026 în cele 104 meciuri ale competiţiei ce se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic în iunie şi iulie.

Arbitri de centru aleşi de FIFA

Abdulrahman AL JASSIM

Khalid AL TURAIS

Yusuke ARAKI

Omar Abdulkadir ARTAN

Pierre ATCHO

Ivan BARTON

Dahane BEIDA

Juan Gabriel BENITEZ

Juan CALDERON

Raphael CLAUS

Ismail ELFATH

Espen ESKAS

Alireza FAGHANI

Yael FALCON PEREZ

Drew FISCHER

Cristian GARAY

Katia GARCIA

Mustapha GHORBAL

Alejandro HERNANDEZ

Dario HERRERA

Jalal JAYED

Campbell-Kirk KAWANA-WAUGH

Istvan KOVACS

Francois LETEXIER

Ning MA

Adham MAKHADMEH

Danny MAKKELIE

Szymon MARCINIAK

Maurizio MARIANI

Hector Said MARTINEZ

Amin MOHAMED

Oshane NATION

Glenn NYBERG

Michael OLIVER

Omar AL ALI

Kevin ORTEGA

Tori PENSO

Joao PINHEIRO

Ramon ABBATI

Cesar RAMOS

Andres ROJAS

Sandro SCHAERER

Ilgiz TANTASHEV

Anthony TAYLOR

Gustavo TEJERA

Facundo TELLO

Abongile TOM

Clement TURPIN

Jesus VALENZUELA

Slavko VINCIC

Wilton SAMPAIO

Felix ZWAYER

Arbitri de linie selectaţi de FIFA pentru Campionatul Mondial din Statele Unite

Amos ABEIGNE

Mahmoud ABOUELREGAL

Mostafa AKARKAD

Mohammed AL ABAKRY

Mohamed AL HAMMADI

Mohammad AL KALAF

Saoud AL MAQALEH

Taleb AL MARRI

Ahmad AL ROALLE

Lyes ARFA

Kyle ATKINS

Carlos BARREIRO

Micheal BARWEGEN

Isaak BASHEVKIN

Mahbod BEIGI

Juan Pablo BELATTI

Gary BESWICK

Daniele BINDONI

Marco BISGUERRA

Zakaria BRINSI

Bruno BOSCHILIA

Bruno PIRES

Stuart BURT

Eduardo CARDOZO

Gabriel CHADE

Danilo MANIS

Nicolas DANOS

Stephane DE ALMEIDA

Jan DE VRIES

Maximiliano DEL YESSO

Christian DIETZ

Boris DITSOGA

Jan Erik ENGAN

Rodrigo FIGUEIREDO

Timur GAYNULLIN

Mokrane GOURARI

Alexander GUZMAN

Ahmed HOSSAM TAHA

Jerson SANTOS

Bruno JESUS

Robert KEMPTER

Tomaz KLANCNIK

Andraz KOVACIC

Adam KUPSIK

George LAKRINDIS

James LINDSAY

Tomasz LISTKIEWICZ

Walter LOPEZ

Luciano MAIA

James MAINWARING

Mihai MARICA

Brooke MAYO

Jun MIHARA

Juan Carlos MORA

David MORAN

Tulio MORENO

Alberto MORIN

Cyril MUGNIER

Cristian NAVARRO

Kathryn NESBITT

Elvis NOUPUE

Adam NUNN

Michael ORUE

Benjamin PAGES

Corey PARKER

Antonio PUPIRO

Rafael ALVES

Christian RAMIREZ

Sandra RAMIREZ

Mehdi RAHMOUNI

Jose RETAMAL

Miguel ROCHA

Facundo RODRIGUEZ

Milciades SALDIVAR

Diego SANCHEZ

Zakhele SIWELA

Andreas SODERKVIST

Hessel STEEGSTRA

Nicolas TARAN

Alberto TEGONI

Isaac TREVIS

Andrey TSAPENKO

Ferencz TUNYOGI

Jorge URREGO

Caleb WALES

Abbes Akram ZERHOUNI

Fei ZHOU

Arbitri VAR la Cupa Mondială 2026