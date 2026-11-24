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la meciul Manchester City – Napoli, din Champions League. La doar câteva zile după ce a fost , arbitrul român scrie istorie în cea mai importantă competiţie intercluburi: îl egalează pe Pierluigi Collina la numărul de meciuri.

Istvan Kovacs, în istoria Champions League! Alături de Haţegan, arbitrii români cu cele mai multe meciuri

Mai mult decât atât, la confruntarea Manchester City – Napoli, Istvan Kovacs îl egalează şi pe Ovidiu Haţegan, iar cei doi vor avea câte 39 de meciuri, arbitrii români cu cele mai multe meciuri conduse în cea mai importantă competiţie intercluburi. Va fi, aşadar, doar o chestiune de timp până când Kovacs va fi arbitrul român cu cele mai multe apariţii.

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Tot 39 de meciuri are şi Pierluigi Collina, probabil cel mai cunoscut arbitru din toate timpurile, actualmente preşedinte al comisiei de arbitri a FIFA. Recordul absolut de meciuri arbitrate în Champions League îi aparţine lui Felix Brych, cel care are 69 de meciuri conduse.

Criticat dur după arbitrajul de la CFR Cluj – Oţelul

Dar nu este cel mai bun sezon din cariera lui Istvan Kovacs. Deşi scrie istorie în Champions League, arbitrul român a fost aspru criticat pentru prestaţia de la CFR Cluj – Oţelul, scor 3-2, în care a dat un penalty uşor gazdelor şi, în aceeaşi manieră, a dictat eliminarea lui Silva, în prima repriză:

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„Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Este de necrezut. De necrezut! Asta este. Mulțumesc lui Dumnezeu că toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Toată lumea!”, a fost reacţia dură a lui Rui Duarte, antrenorul Oţelului Galaţi, după meci.

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Fraţii Kovacs conduc acelaşi meci din Champions League, în competiţii diferite

Etapa de Champions League va bifa şi o coincidenţă care are în prim plan familia Kovacs. Fraţii Istvan şi Szabolcs vor oficia acelaşi meci: Manchester City – Napoli, din două competiţii diferite. Dacă Istvan Kovacs va fi la centru la meciul din Champions League, Szabolcs Kovacs va conduce Manchester City – Napoli din Youth League, care se joacă în aceeaşi zi, cu câteva ore mai devreme.

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Delegaţia arbitrilor români care a făcut deplasarea în Anglia este una importantă. Cosmin Bojan şi Ionuţ Neacşu sunt arbitri de tuşă la meciul din Youth League, în timp ce Mihai Marica, Ferenc Tunyogi (asistenţi), respectiv Florin Andrei (arbitru de rezervă), fac parte din brigada lui Istvan Kovacs la meciul de Champions League.