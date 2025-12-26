Istvan Kovacs, la un pas de retragere: „Mi-am pus întrebarea dacă se merită să continui sau nu”

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (40 de ani) este singurul arbitru român care a arbitrat toate cele trei finale de cupe europene. De sărbători, „centralul” din Carei a oferit un interviu în care a povestit inclusiv cum era să renunțe la carieră.

De ce a vrut Istvan Kovacs să se retragă din arbitraj

Istvan Kovacs a fost în lumina reflectoarelor la derby-ul FCSB – Rapid 2-1. „Centralul” în vârstă de 40 de ani a fost contestat de giuleșteni pentru că . Kovacs a trecut repede peste ultimul mare meci din 2025 și a vorbit deschis despre cariera sa.

Într-un interviu acordat colegilor de la Prima Sport, arbitrul român a dezvăluit că au existat două momente în care a vrut să renunțe la arbitraj.

„Au fost două momente în care într-adevăr nu am văzut luminița de la capătul tunelului. Dar am avut sfătuitori buni lângă mine, care au stat lângă mine. A fost vorba de un caz în care am fost lovit la meci. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă se merită să continui sau nu.

(n.r. – Unde s-a întâmplat?) La noi, la județ, în Satu Mare. Un domn, un jucător (n.r. – m-a lovit). (n.r. – Pentru o decizie?) Da. Domnul Szilagy, care e președintele AJF-ului sătmărean. De când am început m-a ajutat. În afară de familie, din fenomen e singura persoană care m-a susținut necondiționat și în momentele bune și în momentele mai puțin bune.

(n.r. – Și al doilea moment în care ai vrut să renunți?) De ăla nu vreau să vorbesc. (n.r. – E un sport periculos arbitrajul în ligile inferioare?) Cred că sunt rare momentele în care integritatea fizică a arbitrilor e pusă sub amenințare acum. Sunt mult mai rare momentele decât erau în trecut.”, a declarat Istvan Kovacs, la .

Istvan Kovacs, pe locul 4 în topul celor mai buni arbitri din 2025

Anul 2025 a fost unul de vis pentru Istvan Kovacs. „Centralul” din Carei a arbitrat finala UEFA Champions League, PSG – Inter 5-0, iar acum este favorit să prindă un loc în lotul pentru Cupa Mondială din 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada.

Astfel, nu e de mirare că IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, Pe locul 1 s-a clasat francezul Clement Turpin.