Sport

Istvan Kovacs, la un pas de retragere: „Mi-am pus întrebarea dacă se merită să continui sau nu”

Istvan Kovacs este cel mai bun arbitru român din istorie din punct de vedere al performanțelor. „Centralul” din Carei a dezvăluit că a fost la un pas să renunțe la carieră
Cristian Măciucă
26.12.2025 | 23:50
Istvan Kovacs la un pas de retragere Miam pus intrebarea daca se merita sa continui sau nu
ULTIMA ORĂ
Istvan Kovacs, dezvăluiri cutremurătoare! Cel mai bine cotat arbitru român, la un pas de retragere: „Nu vedeam luminița de la capătul tunelului”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (40 de ani) este singurul arbitru român care a arbitrat toate cele trei finale de cupe europene. De sărbători, „centralul” din Carei a oferit un interviu în care a povestit inclusiv cum era să renunțe la carieră.

De ce a vrut Istvan Kovacs să se retragă din arbitraj

Istvan Kovacs a fost în lumina reflectoarelor la derby-ul FCSB – Rapid 2-1. „Centralul” în vârstă de 40 de ani a fost contestat de giuleșteni pentru că nu a acordat un penalty la duelul dintre Șut și Hromada din prelungiri. Kovacs a trecut repede peste ultimul mare meci din 2025 și a vorbit deschis despre cariera sa.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat colegilor de la Prima Sport, arbitrul român a dezvăluit că au existat două momente în care a vrut să renunțe la arbitraj.

„Au fost două momente în care într-adevăr nu am văzut luminița de la capătul tunelului. Dar am avut sfătuitori buni lângă mine, care au stat lângă mine. A fost vorba de un caz în care am fost lovit la meci. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă se merită să continui sau nu.

ADVERTISEMENT
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii...
Digi24.ro
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”

(n.r. – Unde s-a întâmplat?) La noi, la județ, în Satu Mare. Un domn, un jucător (n.r. – m-a lovit). (n.r. – Pentru o decizie?) Da. Domnul Szilagy, care e președintele AJF-ului sătmărean. De când am început m-a ajutat. În afară de familie, din fenomen e singura persoană care m-a susținut necondiționat și în momentele bune și în momentele mai puțin bune.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când...
Digisport.ro
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"

(n.r. – Și al doilea moment în care ai vrut să renunți?) De ăla nu vreau să vorbesc. (n.r. – E un sport periculos arbitrajul în ligile inferioare?) Cred că sunt rare momentele în care integritatea fizică a arbitrilor e pusă sub amenințare acum. Sunt mult mai rare momentele decât erau în trecut.”, a declarat Istvan Kovacs, la Prima Sport.

Istvan Kovacs, pe locul 4 în topul celor mai buni arbitri din 2025

Anul 2025 a fost unul de vis pentru Istvan Kovacs. „Centralul” din Carei a arbitrat finala UEFA Champions League, PSG – Inter 5-0, iar acum este favorit să prindă un loc în lotul pentru Cupa Mondială din 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada.

ADVERTISEMENT

Astfel, nu e de mirare că IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, l-a nominalizat pe Kovacs pe locul 4 în topul celor mai buni arbitri din 2025. Pe locul 1 s-a clasat francezul Clement Turpin.

Gigi Becali, anunț surpriză despre o posibilă alianță cu Călin Georgescu: „Mă duc...
Fanatik
Gigi Becali, anunț surpriză despre o posibilă alianță cu Călin Georgescu: „Mă duc direct la el la poartă, în Argeș”. Ce crede despre Nicușor Dan
Cum a reușit Dinamo să o elimine pe Liberec! Omul care a trăit...
Fanatik
Cum a reușit Dinamo să o elimine pe Liberec! Omul care a trăit pe viu ”minunea”, dezvăluiri incredibile: ”Nici măcar televiziunile n-au avut încredere”
Anunț îngrijorător despre Carlos Alcaraz, după vestea care a zguduit lumea tenisului: „Va...
Fanatik
Anunț îngrijorător despre Carlos Alcaraz, după vestea care a zguduit lumea tenisului: „Va ajunge să se retragă la 25 de ani!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Valentin Ceaușescu a provocat un scandal-monstru între Mitică Dragomir și Ion Crăciunescu: 'Nenorocitule!...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu a provocat un scandal-monstru între Mitică Dragomir și Ion Crăciunescu: 'Nenorocitule! Te-am făcut arbitru, sunt nașul tău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!