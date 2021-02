Istvan Kovacs, moment de sinceritate: „Am greșit față de Florinel Coman și regret”

Istvan Kovacs este unul dintre arbitrii de top, dar controversați în același timp, din Liga 1. Într-un interviu acordat site-ului FRF, acesta și-a cerut scuze față de Florinel Coman, de la FCSB și a contracarat alte acuzații care i se aduc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Evenimentul la care face referire Kovacs s-a petrecut în toamna lui 2019. Într-un meci U Craiova – FCSB, arbitrul a considerat că fotbalistul a simulat o cădere în careu.

Când Coman i-a cerut explicații, Kovacs a reacționat nervos și l-a trimis ”la plimbare” folosind de mai multe ori apelativul ”dispari”. „Centralul” sătmărean și-a amintit de momentul cu pricina și i-a cerut scuze lui Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs și regretul carierei: „Am greșit față de Florinel Coman”

Arbitrul originar din Carei (Satu Mare) a declarat pentru sursa citată că nu este mândru de limbajul folosit la adresa lui Florinel Coman și și-a recunoscut greșeala.

”Am folosit o adresare nepotrivită la adresa lui Florinel Coman. Mi-am recunoscut greșeala, mi-am cerut scuze. A fost un episod unic în cariera mea, unul care nu s-a mai întâmplat până atunci, nu s-a repetat după și nici nu se va mai repeta vreodată”, a povestit Istvan Kovacs pentru platforma FRF.

ADVERTISEMENT

Momentul cu pricina s-a petrecut în minutul 9 al partidei de la Craiova. Coman a căzut în careu după un duel cu Renato Kelic, dar în loc de lovitură de la 11 metri a primit cartonaș galben din partea lui Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs răspunde acuzelor lui Alexandru Benga

Recent, Istvan Kovacs a fost acuzat de fundașul formației UTA, Alexandru Benga, că i s-ar fi adresat nepotrivit, în timpul partidei cu FC Hermannstadt (1-1) din Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Aș dori să lămuresc și cel mai recent episod, la Arad, când unul dintre jucătorii de la UTA a făcut anumite declarații la adresa mea, fără însă a spune ceva concret. Jucătorul este cel care a venit la mine protestând și mi-a zis că nu am niciun pic de calitate umană.

Probabil reacția sa vine după ce nu am răspuns provocării sale, nu am schimbat niciun cuvânt cu acesta, fapt care poate fi confirmat de colegii mei și de ceilalți jucători din apropiere. Atunci când am greșit, am recunoscut și mi-am cerut scuze”, a mai spus Kovacs.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs este arbitru FIFA din 2017, iar în 2019 a fost promovat în categoria Elite, cea mai importantă din arbitrajul european.