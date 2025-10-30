Istvan Kovacs, nominalizat pentru titlul de „cel mai bun arbitru din lume” în 2025! Cine sunt ceilalţi doi români care se luptă pentru trofeu

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a devenit primul român după trei decenii care conduce la centru finala Champions League. Românul n-a avut nicio problemă în , încheiat cu cea mai mare diferenţă de scor din istoria finalelor europene: 5-0.

Trei români nominalizaţi pentru titlul de „cel mai bun arbitru din lume” în 2025!

Anul excelent al arbitrajului românesc pe plan internaţional se reflectă în nominalizările IFFHS (Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică) pentru „cel mai bun arbitru” la masculin şi feminin.

România are trei nominalizări în 2025. Alături de Istvan Kovacs la masculin, Alina Peşu şi Iuliana Demetrescu au fost nominalizate pentru premiul de „cel mai bun arbitru” din lume la feminin.

Concurenţa este una puternică. La masculin au fost nominalizaţi 25 de arbitri în timp ce la feminin au fost făcute 20 de nominalizări. Pe listă se află nume sonore precum Clement Turpin, Michael Oliver, Maurizio Mariani, Francois Letexier sau Szymon Marciniak, respectiv Rebecca Welch, Stephanie Frappart, Yoshimi Yamashita sau Tess Olofsson.

Cum se votează şi când sunt publicate rezultatele pentru premiile IFFHS

Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a precizat că evaluarea se va face în funcţie de performanţele din anul calendaristic. Juriul este format din experţi şi jurnalişti din 120 de ţări, iar rezultatele vor fi făcute publice după 10 decembrie 2025.

Sunt acordate în total 42 de premii la masculin şi feminin, printre cele mai sonore fiind cel mai bun fotbalist al anului, cel mai bun antrenor, cel mai bun club, dar şi cei mai buni jucători pe fiecare post în parte. În 2024, cei mai buni fotbalişti au fost aleşi Rodri şi Aitana Bonmati, cei care au şi câştigat Balonul de Aur în sezoanele respective.

Pierluigi Collina, cele mai multe premii câştigate!

Rebecca Welch şi Francois Letexier au fost aleşi cei mai buni arbitri în 2024 şi au întrerupt seria succeselor lui Szymon Marciniak, respectiv Stephanie Frappart au câştigat premii consecutive pentru „cel mai bun arbitru”.

La feminin, titlul se acordă din 2012, când a fost câştigat de Jenny Palmquist. La masculin, distincţia se acordă din 1987, când s-a impus brazilianul Romualdo Filho. Pierluigi Collina a câştigat cele mai multe premii, şase consecutive, între 1998 şi 2003.

Istvan Kovacs şi-a îndeplinit visul în 2025! Performanţa extraordinară pentru arbitrul român

La finalul anului 2024, GALA FANATIK. „Centralul” din Carei a declarat că o delegare în finala Champions League ar fi un vis, care i s-a şi îndeplinit:

„Orice finală europeană sau mondială este un vis al meu. (n.r. Finala Champions League) Este un meci la care încă n-am fost, da. Şi este un vis”, a spus Istvan Kovacs pentru FANATIK.

Istvan Kovacs devine astfel primul arbitru din lume care are în palmares toate cele trei finale europene. El a condus finala Conference League din 2022, finala Europa League din 2024 şi finala Champions League 2025.