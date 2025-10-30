Sport

Istvan Kovacs, nominalizat pentru titlul de „cel mai bun arbitru din lume” în 2025! Cine sunt ceilalţi doi români care se luptă pentru trofeu

Anul 2025 a fost unul excelent pentru arbitrajul românesc. Istvan Kovacs a condus finala Champions League şi este nominalizat pentru titlul de cel mai bun arbitru alături de doi alţi români.
Marian Popovici
30.10.2025 | 19:45
Istvan Kovacs nominalizat pentru titlul de cel mai bun arbitru din lume in 2025 Cine sunt ceilalti doi romani care se lupta pentru trofeu
SPECIAL FANATIK
Istvan Kovacs, nominalizat pentru titlul de "cel mai bun arbitru din lume" în 2025! Cine sunt ceilalţi doi români care se luptă pentru trofeu. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a devenit primul român după trei decenii care conduce la centru finala Champions League. Românul n-a avut nicio problemă în meciul PSG – Inter Milano, încheiat cu cea mai mare diferenţă de scor din istoria finalelor europene: 5-0.

Trei români nominalizaţi pentru titlul de „cel mai bun arbitru din lume” în 2025!

Anul excelent al arbitrajului românesc pe plan internaţional se reflectă în nominalizările IFFHS (Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică) pentru „cel mai bun arbitru” la masculin şi feminin.

ADVERTISEMENT

România are trei nominalizări în 2025. Alături de Istvan Kovacs la masculin, Alina Peşu şi Iuliana Demetrescu au fost nominalizate pentru premiul de „cel mai bun arbitru” din lume la feminin.

Concurenţa este una puternică. La masculin au fost nominalizaţi 25 de arbitri în timp ce la feminin au fost făcute 20 de nominalizări. Pe listă se află nume sonore precum Clement Turpin, Michael Oliver, Maurizio Mariani, Francois Letexier sau Szymon Marciniak, respectiv Rebecca Welch, Stephanie Frappart, Yoshimi Yamashita sau Tess Olofsson.

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

Cum se votează şi când sunt publicate rezultatele pentru premiile IFFHS

Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a precizat că evaluarea se va face în funcţie de performanţele din anul calendaristic. Juriul este format din experţi şi jurnalişti din 120 de ţări, iar rezultatele vor fi făcute publice după 10 decembrie 2025.

ADVERTISEMENT
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost...
Digisport.ro
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima

Sunt acordate în total 42 de premii la masculin şi feminin, printre cele mai sonore fiind cel mai bun fotbalist al anului, cel mai bun antrenor, cel mai bun club, dar şi cei mai buni jucători pe fiecare post în parte. În 2024, cei mai buni fotbalişti au fost aleşi Rodri şi Aitana Bonmati, cei care au şi câştigat Balonul de Aur în sezoanele respective.

Pierluigi Collina, cele mai multe premii câştigate!

Rebecca Welch şi Francois Letexier au fost aleşi cei mai buni arbitri în 2024 şi au întrerupt seria succeselor lui Szymon Marciniak, respectiv Stephanie Frappart au câştigat premii consecutive pentru „cel mai bun arbitru”.

ADVERTISEMENT

La feminin, titlul se acordă din 2012, când a fost câştigat de Jenny Palmquist. La masculin, distincţia se acordă din 1987, când s-a impus brazilianul Romualdo Filho. Pierluigi Collina a câştigat cele mai multe premii, şase consecutive, între 1998 şi 2003.

Istvan Kovacs şi-a îndeplinit visul în 2025! Performanţa extraordinară pentru arbitrul român

La finalul anului 2024, Istvan Kovacs a acordat un interviu pentru publicaţia noastră la GALA FANATIK. „Centralul” din Carei a declarat că o delegare în finala Champions League ar fi un vis, care i s-a şi îndeplinit:

„Orice finală europeană sau mondială este un vis al meu. (n.r. Finala Champions League) Este un meci la care încă n-am fost, da. Şi este un vis”, a spus Istvan Kovacs pentru FANATIK.

Istvan Kovacs devine astfel primul arbitru din lume care are în palmares toate cele trei finale europene. El a condus finala Conference League din 2022, finala Europa League din 2024 şi finala Champions League 2025.

  • 41 de ani are Istvan Kovacs
  • 42 de premii se acordă în cadrul premiilor IFFHS
Fanatik SuperLiga, vineri, 31 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție incendiară înainte de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 31 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție incendiară înainte de Dinamo – CFR Cluj
Bocciu, primul interviu de la revenirea în galeria Rapidului: „Vrem Cupa! Așteptăm de...
Fanatik
Bocciu, primul interviu de la revenirea în galeria Rapidului: „Vrem Cupa! Așteptăm de la Dan Șucu investiții masive să mergem în Europa!”. Câți fani vor fi prezenți la derby-ul cu U Craiova
Real Madrid va cere peste 4 miliarde de euro despăgubiri de la UEFA....
Fanatik
Real Madrid va cere peste 4 miliarde de euro despăgubiri de la UEFA. Ce legătură are SuperLiga
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Ciprian Marica l-a descoperit pe 'sifonul' din cantonamentul naționalei: 'La antrenor bingănește sigur'
iamsport.ro
Ciprian Marica l-a descoperit pe 'sifonul' din cantonamentul naționalei: 'La antrenor bingănește sigur'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi...
Observatornews.ro
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa...
RTV.NET
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!