Istvan Kovacs nu a stat pe gânduri: ”roșu” direct în U Cluj – U Craiova după o intrare ”criminală” a lui Etim! Ce meciuri importante ratează atacantul oltean

CE TREBUIE SĂ ȘTII Etim, roșu după o intrare dură în U Cluj – U Craiova

ADVERTISEMENT

Start abrupt în meciul dintre U Cluj și U Craiova, . Oltenii au o situație dificilă după ce Monday Etim (27 de ani) a văzut cartonașul roșu pentru un fault ”criminal”.

Veștile proaste pentru olteni au venit încă dinainte de începerea . Anunțat titular, Anzor Mekvabishvili a acuzat stări de amețeală și a fost schimbat în primul ”11” cu Samuel Teles.

ADVERTISEMENT

Apoi, după un sfert de oră, clujenii au deschis scorul prin sârbul Jug Stanojev după o fază superbă. A fost momentul care i-a tensionat maxim pe jucătorii lui Filipe Coelho, iar primul care a cedat a fost Monday Etim.

Atacantul oltenilor a ajuns cu întârziere la un balon și a avut o intrare foarte dură asupra lui Dino Mikanovic. Arbitrul Istvan Kovacs nu a stat prea mult pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Etim.

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare…