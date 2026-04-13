Istvan Kovacs nu a stat pe gânduri: ”roșu” direct în U Cluj – U Craiova după o intrare ”criminală” a lui Etim! Ce meciuri importante ratează atacantul oltean

Derby-ul U Cluj - U Craiova a început în forță. Oltenii au rămas în inferioritate numerică, după de Monday Etim a văzut cartonașul roșu pentru un fault dur.
Traian Terzian
13.04.2026 | 22:06
Monday Etim, roșu direct în U Cluj - U Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik
Start abrupt în meciul dintre U Cluj și U Craiova, formațiile aflate în fruntea clasamentului din SuperLiga. Oltenii au o situație dificilă după ce Monday Etim (27 de ani) a văzut cartonașul roșu pentru un fault ”criminal”.

Etim, roșu după o intrare dură în U Cluj – U Craiova

Veștile proaste pentru olteni au venit încă dinainte de începerea partidei care închide etapa a 4-a a play-off-ului. Anunțat titular, Anzor Mekvabishvili a acuzat stări de amețeală și a fost schimbat în primul ”11” cu Samuel Teles.

Apoi, după un sfert de oră, clujenii au deschis scorul prin sârbul Jug Stanojev după o fază superbă. A fost momentul care i-a tensionat maxim pe jucătorii lui Filipe Coelho, iar primul care a cedat a fost Monday Etim.

Atacantul oltenilor a ajuns cu întârziere la un balon și a avut o intrare foarte dură asupra lui Dino Mikanovic. Arbitrul Istvan Kovacs nu a stat prea mult pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Etim.

Știre în curs de actualizare…

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
