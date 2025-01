Istvan Kovacs nu scapă de critici nici în Champions League. Olandezii l-au făcut praf: „Dictator!”

Antrenorul și fotbaliștii lui PSV Eindhoven l-au criticat dur pe Istvan Kovacs pentru decizia luată în minutul 50 al partidei cu Steaua Roșie Belgrad din , când arbitrul român l-a eliminat direct pe Ryan Flamingo pentru un fault în postura de ultim apărător.

Istvan Kovacs, atacat de olandezi: „Nu are niciun sens”

PSV a condus cu 3-0 la pauză în meciul de la Belgrad, după „dubla” lui Luuk de Jong și golul înscris de Ryan Flamingo, însă partida s-a complicat pentru batavi în minutul 50, când Istvan Kovacs i-a acordat cartonașul roșu lui Flamingo pentru un fault în postura de ultim apărător asupra lui Nemanja Radonjic.

Sârbii au marcat de două ori în partea secundă, prin Cherif Ndiaye și Nasser Djiga, dar PSV a rezistat în ultimul sfert de oră și a obținut un succes foarte important, 3-2, care aduce calificarea în faza eliminatorie. La final, antrenorul Peter Bosz și fotbaliștii olandezi au criticat decizia lui Kovacs.

„Eu eram foarte departe de acea fază. Dar am văzut reluările și, dacă primești cartonaș roșu pentru așa ceva, este deja o pedeapsă prea mare, din punctul meu de vedere” a declarat tehnicianul formației din Eindhoven.

„Există o regulă acum, care spune că doar căpitanul poate vorbi cu arbitrul. Se spune că încă poți vorbi cu arbitrul într-un mod normal, dar se pare că nu mai este permis acest lucru. E ca și cum ai avea de-a face cu un fel de dictator. Asta strică total comunicarea de pe teren” a afirmat la final mijlocașul lui PSV, Joey Veerman, conform .

Căpitanul grupării olandeze, Luuk de Jong, a criticat la rândul său decizia luată de Istvan Kovacs. „Nu știu dacă ați văzut reluările, dar nu are niciun sens. Am început repriza a doua cu sentimentul că va fi totul bine, dar, la primul duel, băiatul acela (n.r. Nemanja Radonjic) șutează peste poartă și se aruncă peste piciorul lui Ryan. Roșu direct! Felicitări echipei că a luptat până în ultimul minut.

În timpul verificărilor VAR, arbitrul a spus: ’Verificăm dacă este offside, dar cartonașul roșu rămâne’. M-am gândit: Cred că glumești! În opinia mea, nu a fost nimic greșit.

A fost dificil și a trebuit să ne depășim limitele. Din fericire, am reușit. Am făcut o primă repriză foarte bună, iar Walter Benitez ne-a salvat la început. Apoi am reușit să înscriem de trei ori” a spus fostul atacant al Barcelonei, conform .

Două meciuri controversate în patru zile pentru Istvan Kovacs

Jocul de la Belgrad vine la scurtă vreme după ce Istvan Kovacs a fost implicat într-un scandal pe plan intern. Aflat în camera VAR la partida Universitatea Cluj – Gloria Buzău, arbitrul l-a chemat la marginea terenului pe „centralul” Cătălin Roman pentru a urmări două faze pe final de meci, iar în ambele cazuri decizia a fost lovitură de la 11 metri pentru gazde. Dan Nistor a transformat ambele penalty-uri și „șepcile roșii” s-au impus cu 2-1, iar la final , dar și .

