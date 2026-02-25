Sport

Istvan Kovacs, faza serii în UEFA Champions League. Un jucător l-a doborât în PSG – Monaco. Video

Trimis să arbitreze duelul din play-off-ul Champions League, dintre PSG și AS Monaco, Istvan Kovacs a fost protagonistul unei faze ce s-a întâmplat și în ultima etapă din SuperLiga.
Mihai Alecu
26.02.2026 | 00:11
Istvan Kovacs, pus la pământ de Joao Neves în meciul dintre PSG și Monaco
Confruntarea dintre PSG și AS Monaco nu i-a pus mari probleme lui Istvan Kovacs, la nivel de decizii de arbitraj, însă a existat o fază ce l-a încurcat pe centralul român. Acesta a fost pus la pământ de către Joao Neves după o ciocnire între cei doi.

Finalul partidei dintre PSG și AS Monaco, terminată la egalitate, 2-2, a adus o fază cum rar vezi la cel mai înalt nivel. Istvan Kovacs, care urmărea balonul, a fost doborât de către Joao Neves fotbalistul lui PSG, care la rândul său încerca să fie cât mai aproape de minge. Lusitanul a intrat din spate în arbitrul român, fără milă, și l-a pus la pământ după ce s-a intersectat cu acesta.

Kovacs s-a ridicat imediat și nu au existat momente de întrerupere ale partidei, asta pentru că a fost simplă căzătură, un impact ușor cu gazonul care nu avea de ce să-l afecteze foarte tare pe centralul din România.

  • PSG a reușit să se califice în optimile Champions League după ce a remizat acasă, 2-2, cu AS Monaco, iar în prima manșă a bifat o victorie, 3-2, în fața trupei din Principat.

Iuliana Demetrescu, „victimă” în ultima etapă de SuperLiga, la FCSB – Metaloglobus

Duelul din SuperLiga, dintre FCSB și Metaloglobus, din runda cu numărul 28, a adus o fază care este identică cu ceea ce i s-a întâmplat lui Istvan Kovacs. Iuliana Demetrescu, cea care a fost la centru pentru partida din campionat, a fost surprinsă în startul confruntării de Joao Paulo, cel care nu a fost atent și a pus-o la pământ pe aceasta.

Fotbalistul din Insulele Capului Verde sprinta către ofensivă, în încercarea de a-și ajuta colegii, însă nu a fost atent și a intrat în Iuliana Demetrescu, iar impactul a fost destul de dur și a produs o reacție de mirare din partea acesteia din urmă. A dialogat din priviri cu Joao Paulo și-l întreba pe acesta ce s-a întâmplat, pentru că nu înțelegea ce s-a întâmplat cu ea de s-a trezit pe gazon.

