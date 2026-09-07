Istvan Kovacs, „pedepsit” de UEFA după scandalul de la Dinamo – FCSB?! Decizia luată de forul european

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Derby-ul Dinamo – FCSB 2-1 a stârnit un uriaş scandal de arbitraj care l-a avut în centru pe Istvan Kovacs. „Centralul” din Carei a luat câteva decizii controversate, iar oficialii roş-albaştrilor, în frunte cu .

Istvan Kovacs nu a fost delegat la niciun meci din Champions League

La doar două zile de la acest scandal, UEFA a anunţat delegările pentru prima etapă a fazei principale din Champions League, iar arbitrul român nu figurează nici la meciurile de marţi şi nici miercuri.

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În total se joacă 12 meciuri, iar la niciunul dintre ele , asta în condiţiile în care românul este unul dintre cel mai bine cotaţi arbitri din Europa şi singurul care a condus toate cele trei finale europene.

Arbitrii care vor conduce meciurile din prima etapă din UCL

Pentru confruntările de marţi, UEFA i-a delegat pe următorii arbitri: Sandro Scharer (Club Brugges – Aston Villa), Louis Godinho (AEK Atena – LASK Linz), Michael Oliver (Real Madrid – Inter), Simone Sozza (Borussia Dortmund – Villarreal), Szymon Marciniak (Porto – Manchester City) și Georgi Kabakov (Lille – Betis).

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Meciurile de miercuri vor fi arbitrate de următoarele brigăzi conduse la centru de: Sven Jablonski (Barcelona – Feyenoord), Nenad Minakovic (Stuttgart – Viking), Mykola Balakin (PSG – Slovan Bratislava), Davide Massa (Liverpool – Atletico Madrid), Epsen Eskas (Sporting – Galatasaray) și Glenn Nyberg (Napoli – Arsenal).